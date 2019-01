Ciudad Juárez- El extitular de la Fiscalía de Género, Ernesto Jáuregui Venegas, asumió ayer como juez del Tribunal de Enjuiciamiento. Él fue uno de los seleccionados en el concurso de oposición que llevó a cabo el Consejo de la Judicatura y este lunes se le adjudicó el cargo como provisional porque siguen sin resolverse los amparos interpuestos contra ese proceso.A Jáuregui Venegas le fue otorgada la vacante que dejó la jueza Myrna Luz Rocha Pineda, quien no fue elegida en el concurso de oposición y en diciembre pasado la reubicaron como proyectista en una sala penal regional. Por lo que es un juez provisional que sustituye a otro provisional, informó personal del Tribunal de Enjuiciamiento de Ciudad Juárez.En materia penal el resto de los seleccionados en el concurso no ocuparon las plazas debido a los juicios de amparos que no han sido resueltos.En materia Civil y Familiar sí asumieron algunos de los seleccionados, dos y uno, respectivamente para Ciudad Juárez.En un comunicado de prensa emitido ayer el Consejo de la Judicatura dio a conocer que en Juzgado Primero Civil por Audiencias se nombró a Víctor Hugo Castillo Castañón, en el Séptimo Civil por Audiencias a Irma Alejandra Busto Trevizo, y en el Cuarto Familiar por Audiencias a Norma Inés Ramos Chavira.A finales del año pasado en la página oficial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua se había difundido que en el Sexto Civil por Audiencias iba a asumir Miguel Ángel López Ortega pero después hubo un cambio y quedaría a cargo José Emiliano Cardoza Estrada, sin embargo al presentarse ayer, el juez provisional que está a cargo, Alessio Arrayales Duarte, lo recibió con un amparo y Cardoza no pudo ocupar el cargo, informaron fuentes cercanas al caso.Jáuregui Moreno dirigió la Fiscalía de género hasta septiembre del 2016, de acuerdo con datos periodísticos y después asumió como titular del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ), desde ese cargo participó como candidato a juez. Y hasta ayer por la mañana era el único en materia penal que llegó al encargo.

