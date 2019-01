Ciudad Juárez- Una mujer y su hijo menor de edad, al que llevaba a la escuela primaria, encontraron dos cadáveres tirados en un terreno baldío del fraccionamiento Parajes de San Isidro, al suroriente de la ciudad. Tras el hallazgo elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) patrullaron el sector en forma preventiva, se observó en el lugar.La mujer llamó al Centro de Respuesta Inmediata (CERI) para reportar el hallazgo y luego encaminó al menor al plantel que abrió sus puertas desde las 07:00 horas, al iniciar este lunes el segundo ciclo del período escolar 2018-2019.“Eso de encontrar muertos tirados es común aquí. Como no hay alumbrado ni seguridad pública, (los sicarios) agarran los lotes baldíos de basurero y todo tiran”, dijo un indignado padre de familia que reprobó la actividad criminal.Madre e hijo caminaban por las calles Paseo de San Isidro y Fortín de la Soledad, a dos cuadras de una escuela primaria y el kínder Carmen Sáenz Herrera.Otro padre de familia y vecino del sector dijo a El Diario que la zona que rodea al fraccionamiento Parajes de San Isidro no es tan violenta “como parece”.Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ayer por la mañana atendió el reporte sobre el hallazgo de dos hombres asesinados a balazos, abandonados en un terreno baldío.Una de las víctimas estaba cubierta con una cobija. Ambos cuerpos estaban atados de pies y manos con cinta adhesiva, de acuerdo con un agente preventivo. Cerca de los cadáveres se localizaron casquillos de un arma calibre 9 milímetros, dijo el policía.En ese punto han sido abandonados otras personas asesinadas en meses pasados, refirió.“Aquí sólo el que anda mal acaba mal”, aseguró un padre de familia. El hombre, que solicitó la reserva de sus datos generales, optó por recoger a sus hijos de la escuela y llevarlos de regreso a casa.Tras aparentemente resistirse a un asalto, a balazos fue asesinado un hombre que se dedicaba a la venta de tacos entre las vialidades Rivera Lerma y Rivera del Bravo en la colonia Riberas del Bravo, al oriente de la ciudad; no se reportan detenidos.El cuerpo del hombre quedó tendido boca arriba en el suelo a un lado del puesto. Al momento de ser ultimado tenía puesto un mandil naranja, un pantalón de mezquilla y una camisa roja con franjas blancas.Luego del hecho, familiares del occiso acudieron a la escena mientras que oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Unidad Especializada en el Procesamiento de la Escena se encargaron del acordonamiento del área y de la posterior búsqueda de indicios.

