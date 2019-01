Galería: Celebran cumpleaños de Juan Gabriel afuera de su casa

Ciudad Juárez— “Tú estás siempre en mi mente” es la canción favorita de Celia Gallegos, de 50 años, quien junto a decenas de juarenses se apostó esta noche frente a la casa de Juan Gabriel para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños número 69 del divo de Juárez, de no haber fallecido el pasado 28 de agosto de 2016.Para mostrar gratitud al fallecido cantautor, Gallegos llevó hasta el domicilio una flor de rosario que fue colocada –junto a otros objetos traídos por fanáticos– en un altar direccionado a la Avenida 16 de Septiembre al interior del jardín de la vivienda.“Ojala que sí apareciera. Si me gustaría que apareciera porque sí creo que está vivo, eh. Me gustaría muchísimo que sí apareciera en este momento, en este preciso momento. Le traje una florecita (…) Sería una delicia tenerlo otra vez aquí con nosotros porque ¿quién más nos va a cantar cómo él?”, dijo.Sobre la referida vialidad, dos unidades de Tránsito Municipal y otra de Protección Civil procuran la seguridad de los admiradores de Alberto Aguilera Valadez mientras suenan sus éxitos como La frontera, Hasta que te conocí, Abrázame muy fuerte...“Yo le traje globos, flores, veladoras, las luces. Yo no creo que esté vivo pero sí está vivo en nuestros corazones. Yo estoy aquí desde las 3 de la tarde, y aquí seguiremos viniendo cada año mientras dios nos de vida y salud”, refirió María Luisa Yeverino, integrante del Club Juárez 75 de Juan Gabriel.“Lo importante es no dejarlo morir porque mientras lo sigamos recordando va a seguir viviendo en nuestros corazones. Yo creo que toda la gente piensa igual porque todo el día han estado visitándolo. Sigue siendo y seguirá siendo una leyenda”, dijo a su vez, la también miembro del club, Ángela Pichardo.Sin importar las edades, desde niños hasta adultos de la tercera edad se encuentran al exterior del hogar del icono de esta ciudad. Entre los asistentes hay quienes aún mantienen la esperanza de que pudiera reaparecer, asimismo algunos otros se encuentran convencidos de su fallecimiento pero todos, sin importar nada, continúan mostrando su amor eterno e inolvidable.

