Chocan clientes y comercio por IVA

Ciudad Juárez— Mientras algunos negocios se arriesgaron a bajar el IVA al 8 por ciento sin poder facturar y otros decidieron esperarse a las reglas y analizar si cumplían los requisitos para acceder al beneficio, los conflictos con los clientes ya se desataron.Usuarios de comercios y de algunos restaurantes exigen el cobro del IVA al 8 por ciento al desconocer que se trata de un estímulo establecido en un decreto opcional para los negocios, es decir, que no todos pueden o deben apegarse.“Es que llegan y nos exigen el IVA al 8 por ciento pero nosotros aún no podemos dar ese beneficio porque no tenemos reglas, no sabemos si cumpliremos los requisitos y tendremos el flujo para soportar”, dijo uno de los propietarios de un restaurante que pidió no se publicara su nombre.De acuerdo con el Decreto de Estímulos Fiscales de la Frontera Norte, puesto en vigor desde el 1 de enero, el IVA se reduce al 8 por ciento y el ISR al 20 por ciento. Sin embargo aclara que son estímulos opcionales para los negocios y que cada establecimiento debe buscarlos e inscribirse o darse de alta en los padrones.Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), indicó que la incertidumbre sobre el decreto desató conflictos en los negocios.Dijo que al anunciarse como una reducción general del IVA, los clientes en los restaurantes exigen se les cobre el 8 por ciento, sin saber que el estímulo es opcional y que los negocios tienen que inscribirse en un padrón y cumplir los requisitos para poder aplicar al beneficio y darlo a los usuarios.Explicó que son muy pocos los negocios del giro que se arriesgaron a bajar el IVA al 8 por ciento –alrededor del 10 por ciento–, y son los que tienen un alto volumen de ventas y por lo tanto tienen soporte para hacerlo.Sin embargo el grueso de los establecimientos del sector son de medianos a pequeños, en un 60 por ciento, y son los que más batallarán para cumplir los requisitos del decreto y poder entonces ofrecer precios más bajos.Reiteró que esperarán las reglas a publicar este 7 de enero, pero que sin duda habrá muchos negocios que quedarán fuera de los estímulos.Directivos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), coincidieron en que la confusión que se generó por el decreto ya se vio en los consumidores, quienes exigen los cobros del 8 por ciento de IVA.“Es algo (incentivos IVA e ISR) que se va a otorgar a cada empresa y cada empresa lo tiene que buscar, no todo mundo lo va a tener, qué va a pasar con los comercios chicos, esperemos que se aclare todo y sea fácil y accesible”, dio a conocer el organismo. De acuerdo con el de Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte del país, se establece la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento y del ISR al 20 por ciento en la frontera norte.En materia de IVA consistirá en un crédito “inmediato” del 50 por ciento de la tasa del Impuesto a las empresas que acrediten su operación y el 90 por ciento de sus ingresos en la frontera.En cuanto al ISR sólo aplica para actividades empresariales de personas físicas o morales y consistirá en un crédito fiscal de un tercera parte del impuesto. Éste se acreditará tanto contra el impuesto causado en el ejercicio, como el causado a nivel de pagos provisionales.

