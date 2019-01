Cubre niebla la ciudad

Ciudad Juárez— Una capa nebulosa cubrió ayer la Sierra de Ciudad Juárez desde las primeras horas de la mañana.Desde distintos puntos de la ciudad se pudo apreciar que de manera paulatina, una cubierta blanca se extendió hasta las faldas de los cerros imposibilitando su visión.En el cruce del bulevar Zaragoza y bulevar Oscar Flores también se observó que hacia el norte de Juárez y El Paso, Texas había una cortina blanca.Al respecto, Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil, comentó que es probable que sea una capa de contaminación debido a que en esta temporada las personas encienden los calentones de leña y debido al constante tráfico vehicular que hay en la ciudad.De acuerdo con Margarita Peña, titular de la Dirección de Ecología, los Índices Metropolitanos de la Calidad del Aire (Imeca) durante la semana fueron buenos.Datos proporcionados por la titular indicaron que el 2, 3, 4 y 5 de enero, las emisiones de monóxido de carbono, ozono y las partículas PM-10 no rebasaron los 50 puntos Imeca, por lo que la calidad del aire fue buena.Mencionó que ayer no hubo presencia fuerte de contaminantes, aunque en algunas áreas de la ciudad cabe la posibilidad de haberse presentado.Agregó que cuando las partículas de lluvia o nieve dejan el piso húmedo, éstas se quedan en el suelo y propician que la calidad del aire mejore.Margarita Peña dijo que la niebla atípica es aquella que por sus características se aparta de las nieblas comunes o normales.Añadió que con la niebla se puede ver a una distancia de mil metros o menos, y la neblina se visibiliza a partir de más de mil metros.“La niebla es la condensación del vapor de agua del aire a nivel del suelo. Esto significa que se originó por la diferencia de temperatura entre el aire ambiente o en la atmósfera y el suelo”, explicó.La funcionaria comentó que debido a la temporada invernal hay niebla en muchas partes de la ciudad.“La cantidad de vapor que puede existir en un cierto volumen de aire depende de su presión y la temperatura. Se mide esta cantidad mediante una variable que se denomina humedad relativa”, mencionó.“La humedad ayer fue de 52.9 por ciento, lo cual es factor para que en su caso se pudiera hablar de una niebla o neblina presente en la ciudad”, agregó.En cuanto a la contaminación ocasionada por quemar madera para mitigar el frío, dijo que para prevenirla Ecología revisa que la madera que comercializan en los establecimientos no contenga pintura.

