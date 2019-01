A un mes, continúa impune caso Hiram

Ciudad Juárez— Este día se cumple un mes del homicidio del panista Hiram Apolo Contreras Herrera, sin que la Agencia Estatal de Investigación (AEI) haya detenido a los responsables del crimen.La Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte informó que se tienen avances importantes en la investigación del homicidio de quien aspiraba a ocupar la dirigencia local del PAN, ocurrido el pasado 7 de diciembre, de acuerdo con el vocero de la dependencia, Alejandro Ruvalcaba Valdez.La Fiscalía mantiene la hipótesis de la confusión como primera línea de investigación, dijo a su vez el fiscal Zona Norte, Jorge Nava López.En la carpeta de investigación declaró a 10 militantes de ese partido a quien el día de su asesinato tenía programado visitar Contreras para solicitar el voto en las elecciones internas de ese partido político, que se realizarían nueve días después de su muerte.El político fue atacado a balazos a bordo de un vehículo particular compacto negro con vidrios polarizados en el cruce de Ramón Rayón y Lucero del fraccionamiento Hacienda de las Torres.Según el fiscal fueron dos tiradores quienes abrieron fuego contra el conductor del auto, pero podría haber más.Los testigos recogidos en el lugar por la Policía municipal, que fue la primera en llegar, aseguraron que los responsables huyeron en una camioneta cerrada negra, que fue captada en videos de seguridad de cámaras urbanas, pero la misma no ha sido asegurada.Jorge Nava informó que la hipótesis de la confusión se refuerza luego de que el análisis de las cámaras de seguridad identificó a tres vehículos de las mismas características circulando por la misma zona en un corto tiempo.“Hay mucho material probatorio, es vasto lo que tenemos para inclinarnos hacia la teoría de la confusión”, expuso.Un día antes de la agresión la Policía Municipal aseguró 60 libras de mariguana en el mismo sector a integrantes de una célula delictiva vinculada con el cártel de Sinaloa, según informó la dependencia.Además se declaró a personas allegadas a la víctima y no hay alguna hipótesis que sostenga que estuviera en peligro de muerte. Héctor Hernández, suplente de Hiram Contreras en la postulación como candidato interno del PAN a la presidencia local de ese partido, declaró ante el Ministerio Público que un día antes del homicidio la víctima recibió una llamada anónima que se pudo escuchar en altavoz, en la cual, entre otras cosas, decían que “nosotros nos encargamos de que no lleguen”, en relación a ocupar la dirigencia del partido, sostuvo en entrevista con El Diario.1.- Tiene avances ‘importantes’ en la investigación2.- Han declarado 10 militantes panistas-El 7 de diciembre de 2018, Hiram fue atacado por dos pistoleros-El ataque sucedió en el cruce de las calles Ramón Rayón y Lucero del fraccionamiento Hacienda De las Torres-Héctor Hernández, suplente de Contreras en la candidatura por la presidencia municipal del PAN, dijo a las autoridades que Hiram recibió una amenaza telefónica [email protected] acción.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.