'Soy chivo expiatorio'

Ciudad Juárez— Camilo del Real Buendía –acusado de ser parte de la red que prostituyó y mató a 11 mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en el Arroyo “El Navajo”– dijo estar feliz luego de que el viernes recuperó su libertad, y exhortó a las madres de las víctimas a exigir al Estado que se proceda en contra de los verdaderos criminales al asegurar que él y los otros procesados son “chivos expiatorios”.Del Real Buendía fue exonerado el viernes pasado luego de que un tribunal colegiado confirmó un amparo otorgado a su favor por el Juzgado Noveno de Distrito en el que se dejan sin efectos las declaraciones de tres testigos que lo incriminaban en esos hechos.“Les pido que no se dejen engañar, que pidan al Gobierno que prevalezca un Estado a Derecho en el que se aplique las leyes no para poner a falsos culpables, a ‘chivos expiatorios’, que me tocó a mí vivirlo. A las madres (de las víctimas) mis bendiciones porque sé que están sufriendo pero deben buscar más seriamente, con más fuerzas, a las verdaderas personas culpables”, expresó Camilo, quien permaneció cinco años, seis meses y 19 días preso y nunca fue sentenciado.Del Real Buendía fue detenido el 11 de junio del 2013 cuando era estudiante de la licenciatura en Derecho. Actualmente cuenta con 43 años de edad y afirma que tiene nuevos planes para retomar su vida.“Estoy feliz, contento y agradecido. Un poco cansado pero ahora ya también con nuevas cosas que hacer, agradecido con Dios y con mi abogado. Más que perder, gané tiempo para reactivar las ideas, para voltear para arriba hacia Dios”, expresó.Gustavo Martínez Montoya, abogado defensor de Camilo, explicó que durante el tiempo que su representado estuvo recluido el Estado no probó que él sea uno de los responsables de esos feminicidios, pues el 8 de diciembre del 2016 el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito le otorgó un amparo que permitió que fuera puesto en libertad.Sin embargo, la Fiscalía de Género impidió que ese beneficio se hiciera efectivo. Volvió a formular cargos contra él por los mismos delitos –trata y homicidio de 11 mujeres–. Para ello utilizó las declaraciones de las testigos de identidad protegida identificadas públicamente con las iniciales N.S.G.G.; L.E.A.H., y J.M.G.M. Ellas aportaron sus versiones en el ‘megajuicio’ oral 267/14 seguido contra seis personas.Con esa información el 15 de diciembre del 2016 el juez de Control Efraín Arturo Baca Gutiérrez volvió a vincular a proceso penal a Camilo del Real. Contra esa resolución se interpuso otro juicio de amparo y el juez noveno de Distrito, Jesús Alberto Ávila Garavito, otorgó la protección de la justicia federal al ordenar que las declaraciones de las tres testigos quedaran sin efecto porque fueron recibidas en un juicio oral en el que no se procesó ni estuvo presente Camilo del Real Buendía. Por tanto no tuvo acceso al derecho a una defensa.Esa resolución fue atacada por el MP con un recurso de revisión, el 222/18, y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito le otorgó la razón al juez federal y a Camilo del Real Buendía al confirmar la protección de la justicia federal y ordenarle al Tribunal de Control que volviera a entrar al estudio del caso pero dejando fuera las declaraciones de las tres testigos.El viernes pasado la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales dijo que al excluir esas pruebas no quedaba ningún dato que incrimine a Camilo y ordenó la libertad.Camilo del Real dijo que ha recibido una serie de felicitaciones por su libertad a través de las redes sociales y personalmente.Pidió a la gente que no se deje engañar, y dijo que como en todas las sociedades, hay delitos, pero no porque les ponen a una persona que tiene contradicciones eso significa que es el culpable.Quiero “agradecer a las personas que saben que ninguno de los que están acusados son culpables de estos delitos. Hay pruebas en contra de otras personas, se tiene el ADN, no sabemos a quién protegen. Gracias por no creer tantas mentiras, por apoyar en redes sociales, por las felicitaciones que hacen revivir a cualquier persona que salió de una cárcel tras permanecer de forma injusta, yo no me merecía una cárcel. Lo único que podría agradecer es que profundicé mi relación con Cristo, bendiciones a los que no creían como a los que sí creían”, indicó.“Mi agradecimiento por estar pendiente de mi situación, gracias a Dios y al licenciado Martínez Montoya por la excelente defensa que llevó y aunque no lo crean no me cobró ni un peso, por ello le digo a la sociedad que sí existen personas buenas, sí hay abogados”, agregó.El 10 de diciembre del 2016 tras analizar la totalidad de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género en esa causa penal –la número 1268/13– el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito no encontró ningún dato para confirmar la vinculación a proceso dictada por el juez.Por ello otorgó un amparo en el que dejó sin efectos esa vinculación y ordenó la libertad de Camilo del Real.Sin embargo, el MP volvió a ejercer acción penal en contra de Camilo y ofreció como nuevos datos de prueba las declaraciones de tres testigos de identidad protegida que habían dado sus versiones en el “megajuicio” oral 267/14, en el cual fueron enjuiciados César Félix Romero Esparza “El Félix”, Édgar Jesús Regalado Villa “El Piwi”, Jesús Hernández Martínez “El Gordo Maloso”, José Antonio Contreras Terrazas “El Koyac”, Manuel Vital Anguiano “El Meny” y José Gerardo Puentes Alba “El Gera”.Con las declaraciones de esas tres testigos –de iniciales N.S.G.G.; L.E.A.H., y J.M.G.M.– el 15 de diciembre del 2016 el juez de Control Efraín Arturo Baca Gutiérrez volvió a vincular a proceso penal a Camilo del Real.El abogado defensor de Camilo interpuso otro juicio de amparo contra esta última vinculación a proceso y el juez Noveno de Distrito, Jesús Alberto Ávila Garavito, otorgó la protección de la justicia federal al ordenar que las declaraciones de las tres testigos quedaran sin efecto porque fueron recibidas en un juicio oral en el que no se procesó ni estuvo presente Camilo del Real Buendía. 