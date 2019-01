Trotan por una buena causa

Ciudad Juárez— Roscas por el Día de Reyes, cobijas y ropa de invierno para personas en condiciones de necesidad, dieron motivo ayer a un “Trote con Causa” que recorrió 70 kilómetros en el que participaron algunos corredores y ciclistas de la ciudad.Luis Martínez, creador del evento, dio a conocer que desde las 4 de la mañana él y dos corredores se unieron para iniciar este trayecto en el que se recorrió el perímetro de Juárez por Anapra, el Camino Real, la glorieta del kilómetro 20, bulevar Independencia y el bordo México-Estados Unidos hasta concluir con ocho corredores y tres ciclistas en ‘El Punto’ al mediodía.“Lo extraordinario no es la carrera sino la respuesta de la gente, no esperaba que viniera, mucho menos en distancias así y la respuesta ha sido extraordinaria, toda esta gente que no conozco está aquí para apoyarme y si no fuera por ellos quién sabe cómo vendría ahorita”, expresó antes de concluir la ruta.Indicó que cada dos horas hubo una pequeña pausa en distintos Oxxos y tomaron un respiro para rehidratarse.En estos mismos puntos de descanso, el club de vochos Bug Selecta destinó seis unidades para ser un centro de acopio durante el camino de los corredores y ciclistas.Narró que desde el sábado inició la donación por parte de la comunidad y tras la corrida José Francisco, presidente del club de acopio, indicó que la ciudadanía se acercó a donar aproximadamente 20 roscas, cobijas y zapatos.“Nosotros también hacemos eventos para apoyar estas causas, por eso fue que quisimos ayudar, no que se nos signifique algo, sólo nos gusta ayudar, somos un grupo altruista”, dijo.“Es aportar un granito de arena, un granito de apoyo a todo lo que viene siendo las comunidades que más lo requieren, sabemos que de entrada hay muchas áreas muy vulnerables y más que nada la gente unida somos los que podemos hacer algún cambio”, comentó Cristian de la Rosa, corredor juarense desde hace seis años.Cabe mencionar que Martínez incorporó el deporte a su vida luego de que en el 2002 los pronósticos médicos fallaran al indicar que un accidente deportivo no le permitiría volver a caminar.“Dije, no quiero correr nada más por mí, sino para que la gente vea que por cualquier cosa que pase puede superar cualquier problema que tenga, y dije bueno, si voy a correr que sea también para que se inspiren, que no piensen que porque les duele una rodilla o los operaron ya no pueden hacer algo grande”, expuso en entrevista para El Diario.