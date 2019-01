Falta oficina para refugiados

Ciudad Juárez— La Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar), institución que atiende a los extranjeros en México que solicitan refugio, no tiene representación en las entidades del norte del país.De acuerdo con Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C., ante la falta de oficinas de la Comar es el Instituto Nacional de Migración (INM) el encargado de recibir las solicitudes de refugio para enviarlas hasta la Ciudad de México, en procesos que pueden tardar hasta un año.Agregó que la DHIA apoya con asesoría y la representación legal gratuita ante los trámites de la Comar y ante el INM.“Lamentablemente no tenemos representación en ningún estado del norte de México; Migración, de acuerdo a la ley, hace las veces de mensajero ante cualquier solicitud de refugio la tenemos que entregar a Migración, la instancia que se encarga de escanearla y de enviarla a la Comar”, dijo Navarrete.Blanca Navarrete mencionó que cuando se entrega la solicitud y la carta poder que los extranjeros autorizan para recibir las notificaciones, el INM no les proporciona un sello de que el trámite inició.“Ya hay un caso de un salvadoreño que metió un trámite ante la Comar, y que desde hace dos meses nos contacto porque ya estaba desesperado, y otros dos casos nos hablaron en octubre del 2018 para ver cómo van los trámites, sin embargo no se encontraron algunos de los expedientes”, expuso Navarrete.Agregó que la excusa de la Comar fue que durante el terremoto de septiembre del 2017 se perdieron algunos expedientes en la Ciudad México.Una de las preguntas de la solicitud de la Comar es proporcionar el lugar de trabajo, pero debido a que oficialmente no tienen un documento para poder comprobar su estancia en México optan por buscar un empleo informal.Al adquirir la constancia se empieza con la solicitud de la tarjeta por razones humanitarias, migración tiene 30 días para resolver, las personas pueden tener la Clave Única de Registro de Población (CURP) y Seguro Social, con el que pueden encontrar un empleo formal, en lo que Comar resuelve, y ya tienen una tarjeta de visitante pero eso no indica que sea residente.vdom [email protected] ón.diario.com.mx

