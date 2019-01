Arman operativo vial por regreso a clases

Ciudad Juárez- La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) ofrece seguridad vial a 19 planteles educativos ubicados en zonas de mayor densidad vehicular, como parte del operativo de seguridad escolar al reiniciar este lunes 7 de enero las actividades en los planteles de nivel básico, informó José Luis Sánchez, vocero de la corporación.El portavoz dijo que las recomendaciones a los padres de familia, responsables del traslado de sus hijos a las escuelas, son salir de los hogares con suficiente tiempo, no hacer dobles filas ni vueltas en “U”, así como dar preferencia a los peatones y respetar las zonas escolares.A partir de este lunes 7 de enero un total de 289 mil 998 estudiantes fronterizos, que cursan preescolar, primaria y secundaria, regresan a clases tras disfrutar de dos semanas de asueto, informó Francisco Chávez, vocero de la Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte.Al mismo tiempo se incorporan a sus labores los trabajadores educativos de la Coordinadora de Educación Zona Norte y de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.En la zona norte son mil 187 planteles de preescolar, primaria y secundaria que conforman los subsistemas educativos Estatal y Federal. Para agilizar el tráfico vehicular se estará reforzando la seguridad vial en un total de 76 cruceros por ambos turnos.Una medida que evitará el congestionamiento vial será el que los padres se tomen, al menos, 20 minutos de antelación para salir de sus hogares y llevar a los niños a la escuela.“Se recomienda salir con tiempo de sus hogares y tomar en cuenta el incremento en el aforo vehicular, el evitar hacer una doble fila en las zonas escolares, además dar preferencia en los cruces peatonales a los alumnos en centros escolares”, recomendó el vocero de la DGTM.Además conminó a los guiadores a evitar guiar el exceso de velocidad y no utilizar el teléfono celular mientras conducen, principalmente en zonas escolares.El portavoz dijo que los peatones no están exentos de cumplir con el Reglamento de Tránsito, por lo que es su deber utilizar exclusivamente los cruces y puentes peatonales (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

