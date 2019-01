Ciudad Juárez- Los militantes de Morena que “pacten” con el gobernador Javier Corral, abandonando su postura de oposición, serán castigados por el partido, advirtió la presidenta nacional del instituto político, Yeidckol Polevnsky.Tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez, legisladores federales y locales, así como liderazgos de Morena, sostuvieron una reunión en la que además la dirigente nacional partidista reprendió a sus correligionarios por ventilar en público las diferencias en el interior de la organización política.De acuerdo con asistentes al encuentro, que se prolongó por más de cinco horas, Polevnsky señaló además la necesidad de que Morena se comporte como una oposición real al Gobierno del panista Corral.“Fue muy clara al decirnos que Morena no permitirá componendas ni acuerdos en lo oscurito con el gobernador. No señaló en particular algún caso, pero todos entendimos que era un jaloncito de orejas”, mencionó uno de los asistentes al encuentro.Al término, Polevnsky recalcó que los representantes populares de su partido no deben abandonar su papel.“Quedó muy claro que ya no somos oposición a nivel nacional, pero que vamos a ser una oposición respetuosa porque no somos lacayos del gobernador”, sentenció la dirigente.“Sí nos pidió que dejáramos de pelearnos y que si tenemos diferencias, se traten en lo privado, no en redes sociales, en medios de comunicación ni cosas así”, contó otro de los participantes.A la reunión asistieron los legisladores locales Miguel Ángel Colunga, Ana Estrada, Benjamín Carrera, Gustavo de la Rosa, así como los diputados federales Ulises García y Esther Mejía, así como el líder estatal del partido, Martín Chaparro.Otro de los temas abordados fue la necesidad de impulsar a nivel nacional una agenda legislativa para todos los congresos locales en los que Morena tiene una representación considerable, como es el caso de Chihuahua.En el encuentro, la presidenta del partido también llamó a sus compañeros a conducirse con los principios de austeridad y honestidad difundidos por López Obrador.“Hizo hincapié en que con ella no habrá perdón ni olvido, que en caso de que haya alguna acción incorrecta, la Comisión de Honor y Justicia de Morena procederá conforme a derecho, sin importar de quién se trate”, mencionó uno de los asistentes.En la reunión no estuvo Juan Carlos Loera de la Rosa, representante del Gobierno federal en Chihuahua, ni otros integrantes de la administración de López Obrador.“Fue muy claro que se trataba de una reunión de Morena, no del Gobierno federal”, dijo uno de los participantes.