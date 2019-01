Ciudad Juárez- El presidente Andrés Manuel López Obrador extendió de dos a seis años el Decreto de Estímulos Fiscales para la Zona Fronteriza, que incluye la reducción del IVA al 8 por ciento y del ISR al 20 por ciento.En su visita ayer a esta frontera, aclaró que los incentivos fiscales para impulsar la economía fronteriza y a su vez la del país son ya un hecho y que poco a poco se irán aclarando los procedimientos.“La esencia es lo fundamental, la decisión ya se tomó, sólo hay que ver los detalles”, dijo en su discurso durante la presentación del programa de zona libre.En cuanto a las dudas y controversias generadas por el decreto, destacó que éste “es parte de un plan nacional y no una ocurrencia”.Adelantó también que se homologarán los costos de los energéticos de la frontera norte de México con los de Estados Unidos. “Va a costar lo mismo el diesel, la gasolina y la luz”, indicó.Sobre el aumento del salario al doble en la frontera dijo que es producto de un consenso con los mismos empresarios y no una imposición. “Es el mayor aumento al salario en tres décadas”, insistió.Aseguró que no habrá efectos negativos “de nada”, ya que al bajar impuestos el empresario tiene la posibilidad de pagar mejor.Resaltó que en la frontera y especialmente en Ciudad Juárez se dice que los trabajadores ganan más de dos salarios mínimos, sin embargo señaló a los empresarios que “eso es relativo, con todo respeto, no ganan mucho los trabajadores”.Insistió en que “ahora se tendrá la posibilidad de que ganen más” y agregó que hay que seguir mejorando los salarios no por decreto, sino por productividad y crecimiento económico, además de mantener el plan de estímulos fiscales.La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, fue quien dio el arranque oficial al Programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, ayer en las instalaciones de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón.Destacó que el objetivo es atraer más inversión y generar empleo en la zona fronteriza, que por sus características logísticas y de productividad es una de las más pujantes.Explicó que son seis estados y 43 municipios los incluidos en el programa de beneficios fiscales con la reducción del IVA al 8 por ciento y el ISR al 20 por ciento. Dicha región aporta el 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.De Chihuahua son ocho los municipios beneficiados: Janos, Ascensión, Juárez, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame del Sotol.El secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, se limitó a decir que las participaciones federales hacia Chihuahua aumentaron hasta un 15 por ciento en este presupuesto, lo cual dijo, es un crecimiento muy sustantivo.Al evento del presidente de la República acudieron alrededor de 400 invitados, entre empresarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios. (Berenice Gaytán / El Diario)

