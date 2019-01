Ciudad Juárez- Aunque no se trata de una tradición de la frontera, personas que llegaron a Juárez desde el sur de México mantienen vivo el festejo del Día de Reyes.La cercanía con Estados Unidos y la llegada de familias de diversas entidades han propiciado un cambio en estas costumbres que aún se conservan en el centro y sur del país; sin embargo, quienes son originarios de esos estados, además de comer rosca, se preparan para dar regalos a sus hijos a nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar.Yiridiana Jiménez llegó a la localidad desde hace 15 años desde el estado de Oaxaca. Ayer acudió a la tienda Woolworth a comprar los juguetes que le regalaría este día a sus hijos de 13, 10 y un año.Acompañada de su esposo, originario de Juárez, la mujer buscaba carritos motorizados para el más pequeño de sus hijos.Debido a que su marido es de esta frontera, la mujer dijo que festeja tanto Navidad como los Reyes Magos y en ambas fechas regalan juguetes a sus hijos.“Festejamos las dos fechas y en las dos les compramos regalos a los niños para que conozcan a Santa y a los Reyes”, comentó.Jorge Altamirano es otro de los residentes de Juárez que celebra ambas fechas, por lo que ayer también acudió a buscar regalos para sus hijas de 12 y 8 años.El hombre es originario de Veracruz pero tiene una década viviendo y trabajando en esta frontera.Mencionó que en su casa cada 6 de enero se festeja el Día de Reyes con una comida y una rosca, mientras sus hijas abren los regalos que les dejaron una noche antes dentro de sus zapatos.“Es una costumbre que no se puede perder y cada año les regalo a mis hijas lo que ellas le piden a los Reyes para mantener viva esa tradición que aquí en Juárez no se festeja”, dijo.Glen Iván Ruelas, gerente de Woolworth, mencionó que son pocas las personas que acuden al área de juguetería los días previos al seis de enero para preparase con los regalos, pues en esta frontera a quien se conoce es Santa Claus.La mayoría de los compradores son personas del sur del país que aún mantienen la tradición que allá está muy arraigada. Figuras de los personajes de moda, juegos de mesa y carritos de control remoto, además de aparatos electrónicos como tablets y videojuegos, son algunos de los regalos que compran las personas.Informó que en esta fecha se concreta el 20 por ciento de las ventas que se generan en Navidad. (Iris González / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.