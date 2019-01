No logran empresarios acercamiento con AMLO

Ciudad Juárez- En una reunión privada ‘exprés’ y gestionada por ellos mismos, empresarios de la ciudad hicieron llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete económico, dudas y propuestas sobre el reciente Decreto de Estímulos Fiscales para la Zona Fronteriza.Pese a la incertidumbre, principalmente por la reducción del IVA e ISR, no se les concedió participación en el evento de ayer, ni acercamiento con el Ejecutivo federal.Cada organismo integrante del Consejo Coordinador Empresarial externó al final sus propuestas al procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, quien de acuerdo con los empresarios, sólo se limitó a recibir sus planteamientos y se comprometió a hacerlos llegar al Ejecutivo y darles seguimiento.Para el empresariado, los beneficios del decreto son buenos para esta frontera, sin embargo faltan las reglas para poder medir el impacto tanto para los negocios como para el consumidor final. Las dudas persisten y dijeron que esperarán a que se publiquen las reglas este lunes.Eduardo Ramos Morán, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que de entrada la apertura que muestra el nuevo Gobierno será de gran ayuda para ‘pulir’ las acciones en pro de esta frontera.Por parte de Coparmex, dijo que la incertidumbre alrededor del decreto persiste y que se le hicieron llegar propuestas al presidente: incluir al sector transporte en el decreto y que haya un puente de comunicación entre el empresariado y el presidente de la República.El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, dijo que las reglas de operación se darán a conocer hasta este 7 de enero y mientras tanto los empresarios aún tienen dudas sobre la manera en que funcionará.“Más que desconcierto hay una incertidumbre por desconocimiento y se debe a la vertiginosidad con la que se han dado a conocer este tipo de acuerdos, se necesitaba un poco más de tiempo de implementación y de socialización para que se conociera, se arrancó el primero de enero y apenas el día siete se darán a conocer las reglas, pero las bondades están a la vista”, declaró.López Campos insistió que se trata de un programa optativo en el que las empresas que no quieran participar para obtener este tipo de incentivos pueden seguir operando de manera normal.“Ciertamente no es lo que se conoce como zona libre, se aleja mucho de serlo, pero tenemos que reconocer que puede ser un detonante de la economía local y de toda la frontera del norte de México por las grandes desigualdades de competitividad que tenemos con el vecino país”, añadió.Quienes sí quieran tomar los beneficios tendrán dos obligaciones: una de ellas es que para facturar con IVA al 8 por ciento deberán dar aviso al SAT para aplicarlo en automático; mientras que para el descuento de un 35 a un 20 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta necesitan una autorización que será en función que se cumpla con una serie de requisitos.Dijo que aunque el plan es opcional para los comercios, espera que una vez que se den a conocer las reglas se sumen más, pues los estímulos que se ofrecen los harán más competitivos.“Unos comercios iniciaron desde el primero de enero a aplicar descuentos del IVA y otros están esperándose a que se den a conocer las reglas y tener certeza sobre la manera en que operará”, mencionó.Otra de las inquietudes es el tiempo en que tardarán en devolver el saldo de compensación a quienes decidan sumarse a esta programa para reducir el IVA a la mitad, pues sino se hace en el mes que se menciona, habría pérdidas para micros y pequeños empresarios.“Que mes con mes se les devuelva el saldo que tienen a su favor para que no afecte en el flujo y en consecuencia en el financiamiento de estos recursos de capital para las empresas”, apuntó.El presidente de Concanaco aclaró este plan estará vigente todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que los dos años que se anunciaron que durará este proyecto se usarán para evaluarlo y ver si cumplió con las expectativas.“Quieren ver si en ese tiempo se lograron las expectativas para ver si continúa vigente, pero nosotros creemos que va a rebasarlas”, expresó.Directivos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), insistió en que “estamos de acuerdo con el programa pero falta que se aclare cómo se va a trabajar”, expresó el presidente local del organismo.“Es algo (incentivos IVA e ISR) que se va a otorgar a cada empresa y cada empresa lo tiene que buscar, no todo mundo lo va a tener, qué va a pasar con los comercios chicos, esperemos que se aclare todo y sea fácil y accesible”, dijo.Héctor Núñez Polanco, presidente de Desarrollo Económico del Norte (DENAC), consideró que el decreto “fue un gran anuncio, la frontera tenia mucho que no figuraba en iniciativas nacionales”.Indicó que los incentivos fiscales en ISR e IVA son ya una realidad, así como los aumentos de salario, por lo que ahora el progreso tiene que ver con que los hagamos trabajar.Para Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta estatal de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), el decreto está lleno de incertidumbre.Explicó que de entrada no beneficia a todos los negocios porque las reducciones en IVA e ISR sólo las obtendrán quienes se inscriban en los padrones y quienes cumplan los requisitos.Indicó que el anuncio como un beneficio generalizado a causado ya complicaciones en los establecimientos al exigir los clientes una reducción en los precios sin que los negocios puedan aún ofrecer ese beneficio.Agregó que esperarán las reglas a publicar este 7 de enero, pero que sin duda habrá muchos negocios que quedarán fuera de los estímulos y por lo tanto no podrán rebajar el IVA ni los precios.Por su parte el sector hotelero pidió al procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, que además de claridad en el decreto fiscal, se incluya a Chihuahua y Juárez en la promoción turística.Index externó a al federación la importancia de dar certeza a la industria para concretar inversiones, tomando en cuenta que es importante la competitividad global, no sólo de la región.Los aduanales pidieron registrar en el decreto el esquema de la importación de autos usados.