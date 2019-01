'La patria es primero', revira Obrador a Corral

Ciudad Juárez- Ante la insistencia del gobernador Javier Corral por reclamar la inequidad fiscal hacia Chihuahua y la falta de claridad del decreto de estímulos recién emitido por el nuevo Gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador reviró el ataque y llamó a “trabajar en unidad y de manera coordinada”. “La patria es primero”, dijo.El jefe del Ejecutivo federal le externó al gobernador la invitación a evaluar el programa de manera conjunta y a darle seguimiento. (Berenice Gaytán)En tanto que Corral Jurado ofreció a López Obrador la colaboración de su gobierno en una relación institucional y de respeto.“Tenemos diferencias ideológicas, políticas y de concepción democrática, pero es ahí donde tiene sentido la colaboración y la conjunción de esfuerzos entre poderes y entre niveles de Gobierno”, dijo el panista.Sin embargo recalcó que ello no implicará sometimiento ni inconstitucionalidad.Corral insistió al presidente sobre la necesidad de un convenio de coordinación fiscal para una redistribución de la hacienda pública.“Necesitamos que ese nuevo acuerdo de corresponsabilidad fiscal y hacendaria quede en la ley y en la Constitución, para generar certidumbre y atraer en serio la inversión”, dijo el gobernador.Señaló que “la política fiscal no debe conducirse a base de decretos presidenciales. Así terminaríamos con la discrecionalidad política y, de paso, terminaríamos con ese peregrinar indigno de los gobernadores hacia el centro del país, para pedir de favor, lo que en justicia nos corresponde”, arremetió.Insistió también en que con el decreto publicado el pasado 31 de diciembre que establece la reducción del IVA e ISR se generó expectativa en la población fronteriza sobre la baja de precios en bienes, servicios y combustibles y aumento de salarios.En tanto que en el caso de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) se esperaba la reducción de impuestos y costo de energéticos, cosa que no sucedió, pues este sector quedó fuera de los beneficios.Ante todos los señalamientos, el presidente de la República recalcó que corresponde al ofrecimiento del gobernador Corral sobre trabajar coordinados.“Y así como él ha ofrecido esa colaboración, yo correspondo: nunca va a ser vilipendiado, despreciado”, expresó. (Berenice Gaytán / El Diario)

