Ciudad Juárez- La “cuesta de enero” comenzó a presentar sus primeros efectos entre las familias juarenses, quienes han recurrido a las casas de empeño y centros de préstamo para hacer frente a la serie de gastos del primer mes del año.Javier Aguilar, de 60 años, acudió ayer a un negocio de este tipo ubicado en la avenida De las Torres para buscar un préstamo que le permitiera pagar el recibo de la luz.Mencionó que eran mil 200 pesos los que necesitaba para evitar que le cortaran la electricidad, por lo que decidió llevar dos compresores de aire que usa en el trabajo. Su intención es ir por las herramientas antes de que termine el mes.“Yo trabajo en El Paso, pero me quedé sin dinero para pagar la luz y por eso vengo a ver cuánto me pueden prestar y este mismo mes vengo a pagarles”, dijo.Al interior de este sitio unas siete personas hacían fila con televisiones, celulares y herramientas, con el objetivo de conseguir un préstamo.De acuerdo con los empleados de las casas de empeño, los aparatos electrónicos son los que más dejan a cambio de dinero, que en su mayoría “se pierden”, pues del total de los artículos que dejan en prenda, son pocas personas las que los recuperan.“Principalmente lo que se empeña en este mes de enero son los celulares, las tablets, iPad, computadoras, pero más que nada lo que son celulares, yo creo que como el 10 por ciento no vuelve por lo que empeña”, dijo uno de los empleados. A escasos metros de este sito se encontraba un centro de préstamos, donde también al interior aguardaban personas que necesitaban dinero para cumplir con obligaciones en el primer mes del año.Tal es el caso de Hilda Juárez, de 57 años, quien acudió a pedir 5 mil pesos para pagar el Predial y ayudar a su hija a pagar otros imprevistos.La mujer que trabaja como operadora en una empresa maquiladora dijo que por mes abonaría 550 pesos para en 12 meses saldar la deuda. “Tuve que venir para salir de unos apuros que teníamos y aprovechar para pagar el Predial”, dijo.Laura Hernández, encargada de la financiera, dijo que son pocas las personas que en los primeros días de cada año recurren a este tipo de prácticas debido a que la gente todavía tiene dinero.Informó que en los primeros cinco días del año habían acudido apenas unas cinco personas en búsqueda de un préstamo para pagar Predial y placas.Añadió que es hasta marzo cuando el número de créditos comienzan a dispararse.La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una serie de recomendaciones en caso de empeñar algún artículo.La prenda debe estar en buen estado para establecer la cantidad que se puede otorgar, además de que las boletas de empeño deben tener los datos personales, la descripción a detalle del objeto y las condiciones de recuperación del mismo. (Iris González / El Diario)

