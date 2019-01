Vinculan penalmente a acusado de violar a su nieta

Ciudad Juárez- Un Tribunal de Control vinculó ayer a proceso penal a un hombre acusado de haber violado a una niña de 7 años, de quien además es abuelastro.El juez que emitió la resolución en contra del sospechoso Natividad Martínez de la Cruz le llamó la atención al agente del Ministerio Público (MP), al señalar que la víctima fue violentada en dos ocasiones y sólo se formularon cargos legales por un hecho.De acuerdo con la acusación presentada por el MP, los hechos sucedieron el pasado 28 de diciembre a las 19:00 horas en el interior de una casa ubicada en la colonia Centro, en donde Martínez de la Cruz supuestamente consumó el delito en contra de la víctima.El hecho fue clasificado por la representación social como el ilícito de violación agravada en términos de lo previsto en los artículos 172 fracción II y 175 apartado II del Código Penal del Estado de Chihuahua.Al rendir declaración ante el MP, la víctima dijo que ese sábado ella y dos hermanitos más se quedaron al cuidado de su abuelo Natividad debido a que su madre y su abuela fueron a llevar a otros dos niños a un centro de salud porque estaban enfermos.También detalló que los hechos iniciaron cuando no había luz de día.La niña declaró que sintió dolor y que rompió en llanto. Después se levantó para ir al baño y dijo que se quería ir de la casa, pero no podía porque tenía que cuidar a su hermano más pequeño.La víctima también denunció que hubo una segunda agresión, pues cuando ella regresaba del bañó, Martínez de la Cruz la volvió a lastimar.Cuando después llegaron su madre y su abuela y se dieron cuenta que algo le había sucedido, empezaron a hacerle preguntas y ella les contó lo ocurrido.Ayer el juez le dio valor de prueba a la declaración de la niña, así como a las versiones aportadas por la madre y la abuela de la víctima y a los informes médico y psicológico.En el primero, la perito documentó que encontró rastro de violación en la niña, y en el segundo reporte se registró que la pequeña presenta una afectación y requiere al menos de dieciséis sesiones de terapia.En la diligencia estuvo presente la madre de la víctima, quien estuvo llorando y no apartó la vista del acusado, quien decidió hacer efectivo su derecho a no declarar.

