Guardia Nacional divide a fronterizos

Ciudad Juárez- Integrantes del Movimiento contra la Militarización en Ciudad Juárez protestaron contra la creación de la Guardia Nacional al señalar al presidente Andrés Manuel López Obrador de continuar la política implementada por los gobiernos del PRI y el PAN de militarizar al país.Frente a Pueblito Mexicano, donde el mandatario federal se presentó frente a empresarios y líderes sociales, los manifestantes lucieron una gran manta con la leyenda “NO guardia nacional (NO) militarización”.“La Guardia Nacional es una continuación de la política de militarización de los gobiernos anteriores del PRI y el PAN, que han demostrado su rotundo fracaso en eso de garantizar la seguridad ciudadana”, reprochó el activista Julián Contreras, acompañado de unos diez inconformes.A su costado había otros dos hombres que llegaron desde el Kilómetro 20 para dar su respaldo a López Obrador en cuanto a la creación de la Guardia Nacional.“#sialaguardianacional” y “AMLO no estás solo”, expusieron Leobardo Valencia y Raymundo Ramírez en dos cartulinas.“Con la Guardia Nacional no habrá abusos y sus integrantes estarán capacitados”, afirmaron.“Porque las policías son de chocolate“, justificó Valencia su postura. “Sufrí un carjacking hace dos años, me bajaron y casi me mataban. Llamé a la Policía y nunca fue, no se puede confiar en la Policía”, agregó.Mientras hacían los reclamos con altavoces, toda la zona lució tranquila, sin la presencia de elementos de la Policía Federal, salvo una patrulla de la Policía Municipal que vigilaba desde una de las esquinas del inmueble.Un convoy de elementos del Ejército Mexicano recorrió la avenida Lincoln antes de la llegada del mandatario y se retiró.El único operativo desplegado en la zona fue el de una decena de elementos de la Dirección de Tránsito Municipal (DGTM) para controlar el tráfico. Fue necesario el desvío de autos hacia algunas calles aledañas.En febrero de 2016, para la última visita del expresidente Enrique Peña Nieto a Juárez realizada a ese mismo complejo gubernamental, fue necesario el cierre de varias calles por parte del Estado Mayor Presidencial que esta vez, al desaparecer, no participó en el operativo.Mientras eso sucedía, los manifestantes usaban altavoces para quejarse de la militarización.“En realidad estamos en presencia de una política de contención social, de represión que posibilita las agresiones contra luchadores sociales, contra defensores de derechos humanos, contra ambientalistas y periodistas”, subrayó Contreras. (Javier Olmos)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.