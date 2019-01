Llega AMLO entre selfies y protestas contra Corral

Ciudad Juárez- Sin el aparato de seguridad visto en otras visitas presidenciales, el jefe del Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador arribó a Juárez ayer entre protestas y peticiones de ‘selfies’.Llegó en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, donde fue recibido por una multitud que le aclamaba una foto, mientras afuera de Pueblito Mexicano –sede del Gobierno estatal en la frontera- lo esperaban grupos inconformes contra algunas acciones de su administración y con quejas contra el Gobierno de Javier Corral.En su camino al punto de reunión, transitó por la ciudad sin apoyo de unidades policiacas o de tránsito, además que a diferencia de las demás visitas presidenciales, el convoy respetaba todos los señalamiento viales y los semáforos en rojo.“Solución a jubilaciones y bases”, “no al pago de estacionamientos públicos y privados”, y “Corral bájate el sueldo para que completes nuestros bonos 2018”, indicaban mientras tanto los quejosos en las pancartas que sitiaban el exterior del edificio.Las inconformidades contra el presidente radicaron en la disminución del presupuesto federal para estancias infantiles y la creación de la Guardia Nacional.“Nos está quitando a nosotras las madres trabajadoras nuestras instancias”, reprochó una madre de familia que acompañaba a representantes de estancias infantiles asegurando que el Gobierno federal redujo hasta en 2 mil millones de pesos el presupuesto a ese rubro.Una decena de ciudadanos que lo esperaban en la entrada principal, rodeados por vallas blancas de seguridad, se tomaron una foto con López Obrador. Poco después entre la multitud aglutinada en el exterior de las oficinas estatales se escuchó el grito “fuera Corral”.El político tabasqueño descendió de la unidad en la que se trasladaba sin que quienes fungían como su personal de seguridad personal intervinieran.A su llegada a Pueblito Mexicano, trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), acompañados de sus líderes sindicales, recibieron al presidente con los reclamos contra el mandatario estatal. Otros manifestantes se sumaron para reprochar al gobernador el retraso de la administración en el pago de prestaciones y el déficit de medicamentos.“Venimos a exigir jubilaciones, medicamentos, uniformes, tenemos más de dos años con esa problemática”, refirió Luis Ramírez Flores, secretario difusión y prensa del Sindicato Único de Trabajadores del Ichisal (Sutich).Aunque señaló que la autoridad estatal se comprometió a liberar el pago de bonos atrasados en dos partes a partir del 15 de enero, buscaban exhibir la problemática frente a López Obrador.“Corral sigue haciendo de las suyas, Corral quiso que no entráramos a dar las peticiones de todas las carencias con la que nos tienen”, gritaba Ximena Calzadillas, líder del sindicato, quien aseguraba que se le hizo llegar una carta a través de la diputada local del PES, Marisela Sáenz.“Pero oh sorpresa –agregó-, los contactos y la gente que nos está ayudando le dio el sobre” con la carta, afirmó al término.La legisladora pesista confirmó que le entregó el sobre con el escrito al mandatario federal a su llegada al recinto donde era esperado por los empresarios, líderes sociales y funcionarios.“Le hice llegar a nombre del sector salud una carta para que vea la situación en que tiene al sector salud el Gobierno del Estado, para que le pusiera atención”, comentó.Otro grupo de trabajadores de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) se quejaron de que hay desvíos de recursos dentro de la institución y que ha habido represalias contra los docentes por parte de sus directores.“Traemos la demanda de que se pare el hostigamiento laboral y no se está cumpliendo el contrato colectivo”, manifestó Socorro Treviso Bermúdez, secretaria general Sindicato de Trabajadores de la UTCJ.En su queja, señaló que se les hicieron descuentos de hasta 4 mil pesos a los 700 maestros de la universidad entre enero y mayo de 2018 –cifra que suma 2 millones 800 mil pesos entre todos- sin ninguna justificación.“Por ello tomaron represalias, porque empezamos a preguntar”, refirió.Expuso que a unos 300 docentes sindicalizados con antigüedades de hasta 20 años les recortaron las horas de clases en algunos casos hasta cero.“Están contratando maestros nuevos mayor carga cuando el contrato dice que los sindicalizados tienen preferencia para la asignación de horas clase”, denunció.Acusó al rector Guillermo José Álvarez de esos desvíos.Llegaron otros ciudadanos con grandes mantas con leyendas para pedir un alto al cobro en el estacionamiento del centro comercial Las Misiones.“No al pago en estacionamientos públicos y privados”, se leía en una gran lona amarilla con letras rojas.A la salida de AMLO, los presentes lo abordaron en la camioneta.El activista José Luis Castillo dijo habló con él mientras la camioneta andaba, y tuvo la oportunidad de pedirle que interviniera en el caso de los feminicidios en Juárez y mencionó que el presidente le aseguró que va a regresar a la frontera en tres meses.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.