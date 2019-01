Urgen a prevenir intoxicaciones

Ciudad Juárez- El cerrar herméticamente los domicilios y el taponamiento en los tiros de monóxido de las calefacciones son las principales causas por las que se han presentado 40 casos de intoxicación en esta temporada invernal, informó Efrén Matamoros Barraza, titular de la Dirección de Protección Civil.“Los hogares los han encontrado cerrados herméticamente, entonces ésa ha sido la situación. En cuanto a las calefacciones se supone que no debe de pasar nada pero han estado tapados los tiros de monóxido, eso es lo que ha sucedido y sobre todo que se han quedado los calentones encendidos toda la noche”, dijo.El funcionario informó que esta situación se ha presentado en familias completas y con ello las cifras oficiales han registrado 27 adultos y 13 menores con síntomas de intoxicación por monóxido y cuatro decesos, dos adultos y dos menores de edad.También dio a conocer que el pasado miércoles se presentaron cuatro casos de esta índole y otros cuatro se registraron el jueves en una vivienda de la calle Bosques de los Olivos en el fraccionamiento Jardines del Bosque.De acuerdo con archivos periodísticos, desde el inicio de la temporada invernal la dependencia llamó a la ciudadanía a extremar precauciones porque todos los aparatos calefactores en los hogares son peligrosos si no se les da un manejo adecuado.Matamoros Barraza reiteró que durante el uso de calentones debe haber una ventana abierta entre 10 y 12 centímetros para la reposición de oxígeno, se debe alejar de su alrededor cosas que puedan calentarse, como cortinas, sillones y camas, además de que siempre y sin excepción se tiene que apagar al momento de ir a dormirAdvirtió que los calentones eléctricos pueden sobrecalentar las instalaciones, lo que implica un riesgo mayor si éstas no están en buen estado.En cuanto a los calentones de gas, explicó que este fluido emite un olor que indica cuando hay una fuga o quema incorrecta del combustible; en tal caso, explicó que se puede revisar las tuberías con agua y jabón y si se detecta, pidió llamar al 911.“Una unidad de Bomberos va a verificar que el lugar se torne seguro dándole solución”, comentó.Para los aparatos de leña, mencionó que se recomienda sólo colocar los trozos necesarios y evitar ocasionar llamas altas que puedan alcanzar objetos o subir al techo, sobre todo si es de madera.El funcionario señaló que es importante dormir con los aparatos apagados y, en caso de tener mucho frío, abrigarse con ropa y cobijas, además de esperar unos minutos para ir al exterior, en el caso de encontrarse en un espacio cálido. (Abril Salgado/El Diario)

