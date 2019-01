Pelea Corral vs fantasmas: Yeidckol

Ciudad Juárez- El gobernador Javier Corral confronta al presidente Andrés Manuel López Obrador “porque no tiene capacidad para hacer otras cosas” y debido a que pelea “contra fantasmas que no existen”, aseguró la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky.En entrevista con El Diario, la dirigente nacional del partido refutó así los cuestionamientos emitidos el jueves por el mandatario estatal panista, que en su primera conferencia de prensa del año acusó al Gobierno federal de trato injusto en el manejo del presupuesto y de confundir con la reducción de impuestos en la zona franca.“(El presidente) viene a plantear aquí qué implica, cuáles son los beneficios de la zona franca, que son una realidad; no hay peor ciego que el que no quiere ver o entender, o verá alucinaciones. Ahora, hay que recordar que hay gente que se especializa en discutir y en pelear, porque no tiene capacidad de hacer otras cosas”, dijo Polevnsky.“Nuestro presidente le ha tendido la mano a todos los gobernadores de todos los partidos, ha habido gobernadores que, con muy buena actitud, siendo de otros partidos, están trabajando, sumando en beneficio de su estado, pero hay otros que de verdad, creo que pelean para jugar todo en contra. Es el caso de Javier Corral”, agregó.La dirigente nacional de Morena estuvo ayer en Ciudad Juárez en la víspera de la visita que realizará hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y, también, en la de la definición de lo que será el nuevo comité directivo municipal de su partido.Sobre Corral, Polevnsky atribuyó a lo que llamó falta de información del mandatario estatal la confrontación surgida también a inicios de diciembre, al inicio de la presente administración federal y cuando se creó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, a la que el Gobierno del Estado fue el último en sumarse.“Creo que a veces, lo que es una pena, normalmente el gobernador Corral no se informa. Le recomendaría que primero se informara bien para que no quedara mal, porque es muy penoso que un gobernador no esté informado de qué se tratan las cosas y esté peleando contra fantasmas que no existen”, dijo.“En el caso de la seguridad, el presidente siempre dijo que es algo que se tiene que coordinar con los gobiernos de los estados, porque son los gobernadores los responsables de la seguridad, por supuesto, y se tiene que trabajar con ellos, y lo que está enfrentando Chihuahua, que ha incrementado en forma importante la inseguridad, que ya estaba bajando, se ha vuelto a incrementar”, agregó.—Javier Corral presenta un plan de reestructura de la deuda pública del Estado que al final sale aprobado en el Congreso local, ¿qué pasó con la fuerza de Morena en ese contexto, con un número sin precedentes de diputados y no pudo detener este plan?—He pedido al presidente (estatal de Morena, Martín Chaparro) que organice una reunión con los diputados para poder revisar qué sucedió, porque es un hecho que nosotros como lineamiento de partido, y tú sabes que los grupos parlamentarios son los brazos legislativos de los partidos políticos, entonces ellos tienen que hacer todo coordinado con el partido a nivel estatal y a nivel nacional, y nosotros tenemos una línea muy clara: no estamos a favor de endeudamientos en los estados, no estamos a favor de que se apruebe dinero para cosas superfluas. Creemos en todo lo que está a favor del estado o de la población, en eso estamos a favor de que se apruebe, pero otro tipo de cosas estamos en contra, inclusive nuestra Comisión de Honor y Justicia le da un seguimiento muy puntual a este tipo de cosas, quiero saber si alguien los mal informó o les dijo que la línea de Morena era otra.De eso quiero hablar con ellos, creo que además no tenemos la mayoría absoluta para poder definir una votación, pero tenemos que manifestar nuestra posición, con todo el respeto porque nosotros somos una oposición, en este caso del estado, respetuosa. Gobernamos a nivel nacional, ahí ya no somos oposición, o en los municipios como es el caso de Cuauhtémoc, con el presidente Carlos Tena, que es un espléndido presidente del que estoy sumamente orgullosa. Él está haciendo un trabajo maravilloso a pesar de que el gobernador de verdad todo el tiempo está metiendo el pie en todo lo que puede.—¿A qué le atribuye esta confrontación?—Yo me imagino que luego los panistas creen que los presidentes municipales son sus lacayos y no se dan cuenta que los presidentes municipales son autónomos, que hay un artículo que les da una autonomía municipal y que tiene que haber un respeto. El presidente de la República, reconociendo la división de poderes, le da su respeto a cada gobernador, independientemente del partido que sea, y ha tendido la mano para tender puentes y trabajar en forma conjunta y yo creo que el gobernador también tendría que aprender de esa manera para trabajar de forma conjunta con los presidentes municipales de todos los partidos.—Volviendo al presupuesto, existían ofrecimientos para Juárez como el Hospital de Especialidades, obras muy específicas prometidas para Juárez, que no estamos viendo a detalle en el Presupuesto de Egresos, ¿cuál sería la respuesta?—Yo creo que el propio presidente va a hablar de ello, y aquí es un tema que así nos platicó y lo ha estado expresando: que en la situación en la que se han encontrado los hospitales a nivel nacional es deplorable, que la situación es más critica que la de las escuelas, y que esto va a demandar que se haga un programa para ir a ocho estados por semestre para el tema de los hospitales, buscado que los hospitales tengan tanto los médicos, las medicinas, las instalaciones… Obviamente no se puede hacer de la noche a la mañana. No, no hay el dinero, pero se va a buscar la forma en cómo resolverlo…—No sé si se refiere específicamente a las obras que anunció el presidente; se hizo un video en el Hospital de Especialidades aquí en Ciudad Juárez, que está abandonado y que se comprometió a terminar. No sé si lo ubique…—Sí lo identifico perfectamente bien, recuerdo el tema y lo que es una realidad es que por años estuvieron haciendo elefantes blancos que autorizaban los diputados, porque llevaban su moche, como dice el presidente de la República, por la obra y por asignar recursos. Eso ya cambió y esperamos que ese dinero alcance más para el tema de los hospitales, pero efectivamente se está evaluando ver el programa, cómo se puede hacer…—O sea que no está en el programa en el Presupuesto…—¿Se van a atender? Sí. ¿Para pasado mañana? No. Tiene que haber una programación en cómo se va a ir reduciendo. Lo que es una realidad es que el presidente de la República ha renunciado a gastos y ha hecho recortes por todas partes para poder atender los temas prioritarios y el tema de la salud es prioritario para el presidente, entonces claro que lo va atender, pero va a ser en su momento.—Me da la impresión de que se concentró el gasto para sus proyectos prioritarios y se dejó de lado un poco los recursos que bajaban a los estados. ¿Hay desconfianza en los mandatarios de los estados?—No, por supuesto que no. Por una parte, sí hay prioridades que están comprometidas en el Presupuesto, que son parte de los compromisos de campaña y los que se están cubriendo, y se está buscando dónde más se pueden los hacer recortes para buscar este tema. No se puede de la noche a la mañana (terminar) una instalación que lleva no sé cuántos años abandonada, de repente esperar que en un mes o en un año el presidente resuelva todo lo que dejaron pasar por tantos años.—Con respecto a Morena aquí en la ciudad y en el estado, ¿cuándo se renuevan las afiliaciones, qué candados habrá, en qué lugar va a quedar (el excandidato a alcalde, Javier) González Mocken?—Todavía no tenemos abierto el tema de reanudar las afiliaciones porque estamos cuidando y detallando algunas cosas. ¿Qué vengo a hacer? Por una parte, a platicar con mi presidente porque tengo que nombrar a los delegados que salieron para otros cargos y que hay que complementar. Y el caso de Ciudad Juárez es que es muy importante, donde tuvimos un Comité Municipal de Morena en el pasado que lo vamos a reinstalar con el equipo cercano de González Mocken, que ha estado trabajando ahorita en los censos para el presidente de la República y, bueno, hay más que pensar y hablar porque ahora sí que nos lo estamos peleando, porque, por una parte lo quiere el presidente ayudándole en estas cosas y por otra parte lo quiero yo dentro del partido. Lo que sí es una realidad es que González Mocken es importantísimo. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)