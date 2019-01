Liberan a acusado de matar a 11 mujeres

Ciudad Juárez- Camilo del Real Buendía acusado de haber cometido los delitos de homicidio y trata en perjuicio de 11 jóvenes cuyos restos óseos fueron localizados en el arroyo El Navajo, quedó en libertad ayer luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito confirmó el recurso de revisión interpuesto en contra de un amparo que él había ganado meses atrás.Del Real Buendía estuvo preso cinco años seis meses y 19 días, informó su abogado Gustavo Martínez Montoya, quien señaló que el Estado ya agotó todos los recursos legales para ejercer acción penal por esos hechos y en todas las revisiones realizadas por jueces de Distrito y magistrados federales no se probó que él tuviera participación en los feminicidios.Norma Ledezma, presidenta de la asociación “Justicia para Nuestras Hijas” y quien representa a cuatro de las 11 víctimas lamentó las resoluciones y dijo que están convencidas que Del Real Buendía sí participó en los hechos, principalmente en el caso de Idalí Juache Laguna. Pero, indicó, probarlo no es fácil porque se trata de un grupo delictivo con fuerza para desaparecer evidencias y consideró que es muy difícil reunir más elementos para probar una responsabilidad penal.“Es un tanto decepcionante pero no inesperado. Había situaciones desde el inicio y se hicieron mención de ellas en el sentido de que tendrían que haberse reforzado, fortalecidas para que no sucediera esto. Desde mi postura como conocedora de la carpeta, sí hay responsabilidad y participación de Camilo. Sin embargo, falto un trabajo más fino, más efectivo de la Fiscalía para poder probar”, declaró Ledezma.A la diligencia realizada ayer acudió únicamente la mamá de una de las víctimas, de Andrea Guerrero Venzor, quien expresó “sí se hizo mal el trabajo y lo dejan en libertad, es favorable para él; yo no guardo rencor, yo sé que él tiene que ver algo ahí pero si ya ésta libre le pido que no vuelva a hacerlo, que por el tiempo que estuvo preso que recapacite, que piense en las familias de todas esas muchachas y sobre todo en su familia”.Camilo del Real fue vinculado a proceso el 14 de junio del 2013 por el juez de Control Apolinar Juárez Castro, por los delitos de homicidio con penalidad agravada y trata de personas supuestamente cometidos en contra de María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés García, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jesica Leticia Peña García, Deysi Ramírez Muñoz, Andrea Guerrero Venzor, Mónica Liliana Delgado Castillo, Jessica Terrazas Ortega y Jazmín Salazar Ponce.Pero el 10 de diciembre del 2016 tras analizar la totalidad de las pruebas ofertadas por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de género en esa causa penal -la número 1268/13- el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y no encontró ningún dato de prueba para confirmar la vinculación a proceso dictada por Juárez.Por lo que otorgó un amparo en el que dejó sin efectos esa vinculación y ordenó la libertad de Camilo del Real.Sin embargo, el MP volvió a ejercer acción penal en contra de Camilo y ofreció como nuevos datos de prueba las declaraciones de tres testigos de identidad protegida que habían dado sus versiones en el mega juicio oral 267/14 en el cual fueron enjuiciados César Félix Romero Esparza, “El Félix”; Édgar Jesús Regalado Villa, “El Piwi”; Jesús Hernández Martínez, “El Gordo Maloso”; José Antonio Contreras Terrazas, “El Koyac”; Manuel Vital Anguiano, “El Meny” y José Gerardo Puentes Alba, “El Gera”.Con las declaraciones de esas tres testigos –de iniciales N.S.G.G.; L.E.A.H., y J.M.G.M.- el 15 de diciembre del 2016 el juez de Control Efraín Arturo Baca Gutiérrez, volvió a vincular a proceso penal a Camilo del Real.El abogado defensor de Camilo interpuso otro juicio de amparo contra esta última vinculación a proceso y el juez Noveno de Distrito, Jesús Alberto Ávila Garavito, otorgó la protección de la justicia federal al ordenar que las declaraciones de las tres testigos quedaran sin efecto porque fueron recibidas en un juicio oral en el que no se procesó ni estuvo presente Camilo del Real Buendía. Por tanto no tuvo acceso al derecho a una defensa.Esa resolución fue atacada por el MP con un recurso de revisión, el 222/18 y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito le otorgó la razón al juez federal y a Camilo del Real Buendía al confirmar la protección de la justicia federal y ordenarle al Tribunal de Control que volviera a entrar al estudio del caso pero dejando fuera las declaraciones de las tres testigos.Por lo que ayer la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales encabezó una diligencia en la que dictó auto de libertad a Camilo del Real, al concluir que de todas las pruebas ofertadas por el MP ninguna lo incrimina en los asesinatos de las 11 jóvenes.“El dicho de esas tres testigos protegidos no es un testimonio, pues al tratarse de datos de pruebe obtenidos y recabados en diversa causa penal a la que nos atañe, ya no se trata de un testimonio sino más bien de un documento o información relacionada con lo aparentemente relataron los tres testigos protegidos en la diversa causa referida”, señaló la jueza Barraza en una parte de su resolución.Después de las 5 de la tarde de ayer Camilo recobró su libertad.Anoche la Fiscalía emitió un comunicado de prensa en el que dijo que el auto de no vinculación a proceso dictado a Camilo no lo absuelve de una probable responsabilidad y anunció que “continuará con las investigaciones hasta aclarar el hecho”.