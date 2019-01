Ciudad Juárez- El Municipio tiene un proyecto para convertir la avenida Juárez en zona peatonal, pero se dejaría un espacio para los vehículos que se dirigen a El Paso, Texas y se mejorarían las calles aledañas, expuso el alcalde Armando Cabada Alvídrez.Agregó que para realizar la obra se requiere una inversión de 300 a 400 millones de pesos, independientemente de los 26 millones para el “Paseo de las Luces”.Cabada mencionó que el plan se presentó al Gobierno federal, dentro de un paquete de obras por un monto total de 3 mil millones de pesos, y aparte se espera que el Gobierno del Estado aporte para la rehabilitación del Centro Histórico.Están haciendo el anteproyecto, obviamente tiene que ver con que tengamos vialidades eficientes para acceder al puente Santa Fe, no podemos afectar eso, obvio (el cruce internacional), pero generar en una parte de la avenida Juárez todo un corredor peatonal”, mencionó.Dijo que el proyecto incluye obra hidráulica, y consiste en crear todo un corredor comercial y turístico e incorporarlo al Centro de la ciudad.“Es la tendencia hacia donde van las ciudades modernas a generar corredores peatonales más que vehiculares, y al centro (de la avenida) hacer islas en donde tengamos atractivos turísticos desde restaurantes, pueden ser centros nocturnos, bares, tiendas de artesanías”, expuso.Aseguró que se contaría con Policía especial para la zona, “para que los turistas vengan con toda tranquilidad a divertirse a Ciudad Juárez, a comprar”.Cabada mencionó que este plan se tendría que definir este año.“Son proyectos que no podemos postergar por el tiempo que nos queda de administración y que debemos aprovechar, sobre todo estos dos años que no habrá elecciones y no se interfiere con otro tipo de intereses”, declaró.A tres años de que se realizaron obras de remodelación en la avenida Juárez, con una inversión de 40 millones de pesos, la calle luce deteriorada en varios tramos.En un recorrido por una de las calles más famosas de la cuidad, se observó que los adoquines de las banquetas están desprendidos, las rejas de las alcantarillas en mal estado, así como el camino para invidentes.En otros puntos se cayó el piso que se colocó, y algunos cordones de las banquetas están deshechos. (Araly Castañón/El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.