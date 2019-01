Ciudad Juárez— Tras concluir la jornada laboral del último turno del año en la farmacia Marcial, Blanca Zamora iba a cerrar el negocio junto a su esposo y su hijo de 10 años para dirigirse todos a casa para celebrar el Año Nuevo, relataron compañeras de trabajo de la madre que hoy vela a su pequeño hijo.André Manuel Guzmán Zamora, “Andy” como le decían de cariño, murió la noche del jueves tras permanecer tres días en coma al resultar herido de bala el 31 de diciembre, informó Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).La muerte fue reportada a las 21:33 horas de este jueves a consecuencia de la perforación del intestino por proyectil de arma de fuego, dijo el portavoz del Ministerio Público.Personal médico del Hospital Regional número 66, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reportó ante la representación social el deceso del menor que permaneció cuatro noches en terapia intensiva, tras la intervención quirúrgica que le practicaron el lunes después de las 18:00 horas.El caso ahora es investigado como homicidio doloso y este es el primer asesinato contra un niño durante el 2019.“Andy” cómo era conocido el menor aficionado al fútbol, se encontraba acompañado de sus padres cuando fue herido por personas desconocidas.El hecho violento fue reportado la tarde de Año Viejo en el exterior de una farmacia ubicada en las calles Monte Aragón y Monte Sudestes, al suroriente de la ciudad.El vocero de la FGE, Alejandro Ruvalcaba Valadez, informó que el caso no se consideraba como “bala pérdida” con motivo del festejo de Año Nuevo, sin embargo, tampoco contaban con elementos para establecer que se trataba de un atentado directo contra el niño.Según la declaración de los padres el día de los hechos estaban cerrando la farmacia donde labora la madre, la cual hacia el corte de las ventas del día en la caja registradora, mientras que el padre y Andy estaban en el exterior del negocio bajando las cortinas metálicas para cerrar el local.El padre refirió que escuchó detonaciones como de “palomitas” o cohetes que se emplean la celebración del fin de año, por lo que le restó importancia.Fue hasta que Andy manifestó dolor en el abdomen, cuando se percataron que estaba herido y lo trasladaron al hospital, agregó el vocero de la FGE.Tanto el padre como la madre informaron a la representación que “a lo lejos” vieron un vehículo que se retiraba del lugar, pero no aportaron características de la unidad al no alcanzarla a observar con precisión, dijo Ruvalcaba Valadez.Ayer las compañeras de la madre de familia lamentaron el deceso del niño, mientras que los vecinos expusieron que Finca Bonita y UrbiVilla, fraccionamientos construidos al suroriente de la ciudad, son zonas habitacionales “abandonadas por las autoridades” al fallar el alumbrado público y el patrullaje policial.Congregados a unos metros del local comercial donde Andy y su padre esperaban a Blanca, los colonos entrevistados exponen que justo afuera del negocio se encuentra una lámpara de alumbrado público que no sirve.Desconcertados por la muerte del menor, los vecinos aseguran que en esta zona hay una permanente disputa de pandillas integradas por menores desde los 11 años y jóvenes de 18 a 20 años.“Todos los pandilleros aquí andan armados. Es común que traigan pistola, los mocosos desde la primaria ya andan en pandillas y a los 12 años ya fuman y toman alcohol”, denunciaron los residentes de la calle Monte Aragón.Pandillas como San Juan, que cooptó a menores residentes de Finca Bonita rivalizaban con “SC”, una pandilla desarticulada por los asesinatos de sus integrantes, ahora son los Finqueros Locos “FNL” y los Cuatro Reyes “FRK” quienes se mantienen en disputa por “el territorio” y lo que implica el control de decenas de calles donde se comercializa droga al menudeo.“De los golpes aquí pasaron a las armas, un barrio no puede entrar a otro barrio porque se empiezan a matar entre ellos”, declaran los entrevistados que aseguran que desde el 2016 dejaron de implementarse programas antipandillas en esta zona urbana por parte de la Policía Preventiva.Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dijo que los vecinos de UrbiVilla y Finca Bonita interesados pueden solicitar a la Dirección de Prevención Social los diversos programas preventivos que ofrecen a la comunidad en general.Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron el miércoles pasado a la calle Monte de Aragón para continuar investigando este hecho violento, dio a conocer la FGE.

