Buscan becas del Gobierno federal

Ciudad Juárez— Al segundo día de operación del Módulo de Bienestar que se ubica en las oficinas de Desarrollo Social del Municipio, sobre la avenida Adolfo López Mateos en la zona Pronaf, comenzaron a llegar los primeros jóvenes que aspiran a becas del Gobierno federal.Aunque no son considerados “Ninis” porque algunos estudian y otros trabajan, los jóvenes buscan inscribirse en este padrón para ser beneficiarios de una beca por 3 mil 600 pesos al mes que les ayude a terminar una carrera profesional, según varios de ellos abordados la mañana de ayer viernes.Paula, estudia el tercer semestre de Veterinaria en la UACJ y Jonathan el primero semestre en la carrera de Médico Cirujano. No se conocen entre sí, pero ayer acudieron al módulo aspirando a ser beneficiarios de esta beca debido a que no pueden trabajar por los horarios quebrados y otras actividades que no les da tiempo. Los gastos estarían limitando sus anhelos de ser profesionistas.Los hermanos Erik y Luis, dejaron sus estudios al terminar la secundaria. Viven con sus padres en la colonia Azteca y trabajan en una fundidora, donde el salario semanal de mil 500 pesos les permite ayudar a sus padres, pero no estudiar y es por eso que necesitan esa beca para seguir la preparatoria, según comentaron a El Diario.El caso de Pamela Alejandra es similar, no pudo continuar su carrera de paramédico porque tuvo que trabajar y su deseo es inscribirse nuevamente en el siguiente semestre, lo que lograría de ser agraciada con una de estas becas que ofrece el Gobierno federal.El módulo de afiliación continuará abierto de lunes a sábado en horario de 8 a 3 de la tarde, donde el llamado para inscribirse en un censo se hace también a los adultos mayores de 68 años, quienes estarían considerados en una ayuda mensual, aunque menor a la asignada para los jóvenes.La directora de Desarrollo Social municipal, Marisela Vega, dijo que la afiliación al censo incluye además a personas con discapacidad y a miembros de comunidades indígenas. El municipio es auxiliar del gobierno federal en el registro de solicitantes, según informó.

