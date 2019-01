Ciudad Juárez- Por decimoquinto año consecutivo, el Motoclub Águilas del Asfalto llevará a cabo la corrida del 2019 para celebrar entre rosca, dulces y juguetes, el Día de Reyes Magos junto a los niños del ejido de Samalayuca.Carlos Escudero, presidente nacional del grupo, explicó que por dos años se concentró esta causa social el día de Navidad en El Valle de Juárez, pero al percatarse de que todo el apoyo se quedaba en el interior de la ciudad, decidieron alargar el viaje sobre ruedas para ir a este poblado, en el que se percibieron muchas carencias, principalmente de trabajo y actividad económica.“En aquellos años veíamos más carencias en cuestión del poblado, ahora desde que estamos yendo nosotros, los mismos motociclistas los domingos ya van y ruedan solos para allá y se ve más movimiento dentro del ejido”, comentó.Y añadió “ahora hemos visto que ya las condiciones no son tan precarias como en aquellos años, ahorita ya se ve más actividad en cuestión de economía, sin embargo, nosotros nos quedamos con ellos celebrando el Día de Reyes, aunque algunos niños no tengan tanta necesidad”.Resaltó que esta fecha también es una tradición que busca resaltar las costumbres mexicanas, para dejar atrás a Santa Claus, originario de Norteamérica, por lo que en este intento los integrantes del Motoclub reúnen juguetes con los que buscan pintar sonrisas en los rostros de los pequeños.“Los niños yo creo que a través de tanto tiempo han cambiado su manera de pensar, antes llegábamos y los niños se volvían a formar varias veces y batallábamos para identificarlos para que alcanzaran todos, hoy no, hoy se forman y ya el que alcanzó bien y se les pregunta y dicen yo ya agarré, ya le dan chanza a los demás para que reciban mucho o poco de lo que llevamos”, relató.El entrevistado mencionó que una de las causas que los motiva a realizar esta actividad en pro de los niños es que hace años muchos de ellos no tuvieron la oportunidad que ahora brindan los grupos de la ciudad con actividades altruistas.“Ahora que Dios nos ha permitido, les damos una sonrisa más a todos esos niños que llegan, se toman la foto con nosotros, les damos un paseo algo cortito para que se sientan más motivados y eso nos motiva a seguir adelante” dijo.Este domingo a partir de las 10:30 de la mañana los motociclistas se reunirán en la glorieta del kilómetro 20 hasta las 11:30, a fin de recibir donaciones de juguetes y más participantes que deseen unirse a la celebración, y partirán en caravana con payasos y otras sorpresas hasta el poblado de Samalayuca.Escudero mencionó que este grupo se formó hace 18 años y es el tercer motoclub fundado en Ciudad Juárez.

