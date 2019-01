Ciudad Juárez- Cristian Daniel Avilés, de 28 años cargaba un letrero a la altura del pecho que versaba “soy inmigrante de Honduras, apóyame, gracias.”Avilés dijo ser originario del departamento de Olancho, Honduras y tiene viviendo dos años en distintas ciudades de México, luego de haber sido deportado de Houston, Texas.“Me la he llevado en la frontera trabajando, no me he podido ir por las leyes tan duras de Donald Trump”, mencionó el entrevistado.En el 2015 estuvo detenido en Estados Unidos durante un año, y fue devuelto a su país, después regresó a México para buscar una ciudad en dónde establecerse.Avilés dijo que llegó desde hace tres días a Ciudad Juárez proveniente de Monclova, Coahuila. También refirió que ha viajado en el tren conocido como “La Bestia”, y ha recorrido las ciudades de Piedras Negras y Mexicali.“Ya rompí record de andar en la frontera, pero me quiero establecer en Juárez para trabajar, porque se parece a un lugar de mi país en donde hay muchas industrias”, mencionó Avilés.Agregó que ha permanecido en las tapias del centro, en las vías del tren, pero con el último descenso de las temperaturas tuvo que refugiarse en un albergue.“No hago comunidad, no tengo cómo vivir como una persona, a veces, me agüito, pero le ando echando ganas, porque yo no quiero que me reporten” comentó el entrevistado.Como otros hondureños también huyo de la violencia que hay en su país, prefirió migrar a tierra mexicana, antes que pertenecer a la Mara Salvatrucha, aseguró Avilés.En Honduras se encuentran sus padres, una hermana y su hija de seis años, con quienes no ha tenido comunicación, afirmó el entrevistado.“Lo único que quiero es trabajar, para vivir como la gente, para bañarme, no me gusta andar todo sucio, solo quiero vivir como una persona”, dijo el migrante.