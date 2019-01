Llevarán protesta ante López Obrador por cobro de estacionamiento

Ciudad Juárez- Integrantes de la organización civil Boicot Ciudadano contra los Estacionamientos anunciaron que harán llegar su protesta contra el cobro en el aparcadero del centro comercial Las Misiones ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien visita hoy la ciudad.El director de la agrupación, Sergio Rueda, informó que enviarán una carta al funcionario para exponerle su postura con relación al hecho, que fue implementado desde el jueves anterior.Además, anunció que los miembros de la organización realizarán una protesta en el exterior de las oficinas del Gobierno estatal de la avenida Lincoln, donde López Obrador sostendrá una reunión con representantes de sectores fronterizos.Mostró además la solicitud de amparo que se interpuso de forma colectiva contra el cobro en el estacionamiento, dijo esperar que el juez que revise la petición actúe conforme a la ley y no bajo intereses.Mientras, usuarios del estacionamiento, que acuden al gimnasio establecido en Misiones, dijeron que tendrán que modificar sus rutinas, porque al final de cuentas el cobro impacta en sus finanzas.“Haciendo cuentas, gastaré 30 pesos a la semana porque voy seis días, son 120 al mes, mil 825 pesos al año, no es cualquier cosa”, expresó María López, quien está inscrita en el gimnasio.Representantes de la empresa que administra el estacionamiento dijeron que se llegó a un arreglo para que los deportistas paguen 5 pesos por dos horas, en lugar de los 15 que pagan otros usuarios por usar el aparcadero a razón de 10 pesos la primera hora y 5 por las subsecuentes.Otro asistente al gimnasio, que pidió que se le identifique sólo como Ernesto, comentó que ya de por sí es cara la membresía que paga y no puede desperdiciarla, por lo que asumirá el costo del estacionamiento, pero buscará otras opciones.Los miembros de Boicot Ciudadano contra los Estacionamientos dijeron que demandaron ante la autoridad judicial federal una acción colectiva difusa en contra del representante legal de la persona moral denominada Centro Comercial Las Misiones, ubicado en el bulevar Teófilo Borunda 8681.El reclamo es para que se dé el cese del cobro que por concepto de estacionamiento para los consumidores que inició el 3 de enero pasado, “en un franco ataque a nuestra economía y a nuestros derechos humanos y colectivos”, se cita en el documento.Se pide además una sentencia condenatoria contra la persona demandada “para el efecto de que en lo sucesivo, y como consecuencia de este juicio, jamás vuelva a implementar dicho cobro”.La medida sería extensiva a todos los negocios y personas morales públicas para que no realicen cobro alguno por espacios de aparcamiento de sus clientes.Rueda declaró que en Ciudad Juárez no existen espacios suficientes para que infantes, adolescentes y hasta adultos realicen actividades de esparcimiento, por lo que tomaron los centros comerciales como sitios de reunión.Con medidas como el cobro de estacionamiento, se está limitando el acceso de familias a esos lugares, por lo que se ven obligados a buscar otras opciones que, en ocasiones, resultan insanas o de riesgo.

