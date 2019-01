Ciudad Juárez— El Municipio planteó al Gobierno federal, a través de diferentes canales las necesidades de la ciudad, por lo que hoy en la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se verificará que se cumpla “con la palabra que nos dijeron”, manifestó el alcalde Armando Cabada Alvídrez.Dijo que aunque se presentaron propuestas de proyectos por 3 mil millones de pesos adicionales, al menos se esperan 500 millones, independientemente de los 660 millones por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).Aseguró que el rezago histórico de Juárez es de 80 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial.“En vialidades, en pavimentación, en puentes para generar movilidad, en drenaje pluvial, en todo lo que adolecemos en la ciudad”, manifestó.Expuso que aunque el presidente Andrés Manuel se comprometió a destinar a Juárez 660 millones de pesos adicionales, a través de la Sedatu, no es suficiente.Cabada dijo que a partir de la semana siguiente la Cámara de Diputados va a deliberar sobre las partidas para proyectos especiales, “y obviamente ahí esperamos que se cumpla con la palabra que nos dijeron o que nos señalaron”.“Los 3 mil millones de pesos nos queda claro que no los van a autorizar, pero uno tiene que hacer el trabajo de gestionar ante las distintas fracciones, ante los distintos diputados para poder bajar algo de lo que ahí se presenta, mi aspiración es bajar 500 millones de pesos”, expuso.El alcalde mencionó que en el evento que se realizará hoy en esta frontera con la presencia de López Obrador, aprovechará el momento apropiado “para reconocer al presidente lo que ha hecho, esto de la zona franca es importantísimo para Ciudad Juárez”.Diputados de Morena dieron a conocer ayer parte de la agenda. Indicaron que los temas a tratar en la reunión de hoy son la reducción del ISR del 30 al 20 por ciento, del IVA del 16 al 8 por ciento, la equiparación de los precios de las gasolinas, diesel y electricidad con Estados Unidos, y una inversión adicional para Ciudad Juárez de 660 millones de pesos para infraestructura como pavimentación, agua potable, drenaje y alumbrado público.Además se expondrá un programa de seguridad enfocado en lo social, con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, a través de la capacitación para desarrollar actividades económicas y becas de universidad, preparatoria y nivel básico. También se abordará la migración, que es un tema sensible con Estados Unidos.

