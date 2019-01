Se ufana Misiones: nos fue mejor de lo esperado

Ciudad Juárez— Entre protestas y fallas en el sistema, el centro comercial Las Misiones inició ayer el cobro de estacionamiento.Artemio González, director de operaciones de la empresa que maneja el aparcadero, dijo que aunque hubo algunas manifestaciones verbales por parte de clientes, “nos fue mejor de lo que esperábamos”.A lo largo de la mañana y el mediodía hubo largas filas de automovilistas para salir ya que las ‘plumas’ se quedaban trabadas abajo.Empleados dijeron que la falla se debía a que los mismos usuarios insertaban el boleto al revés en la máquina.“La verdad es que durante las dos primeras semanas esperamos que pasen estos incidentes, más que el boleto atorado son persoinas que olvidan o no está acostumbradas a pagar o creen que pueden hacerlo en la salida”, comentó González.Entonces, agregó, llegan a la salida y ya traen dos carros atrás y mientras deciden lo que harán ‘taponean’ el carril.Dijo que en las entradas no hay fila porque el sistema no falla, “pero las salidas se tapan por la gente que no paga, hay vehículos atrás y se genera un minicaos por un par de minutos mientras se resuelve la situación”.Agregó que también le reportaron casos en lo que las personas dijeron que tenían menos de media hora, lapso que no se cobra, pero al verificar resultó que llevaban hasta casi una hora en el sitio.González afirmó que ayer se registró una afluencia normal de compradores al centro comercial.“No tenemos los datos exactos, pero dentro de la plaza se ve el flujo normal, se notó menos aforo en los carros afuera, suponemos que es la gente que dejó de entrar porque no venía a la plaza, el centro sigue con el flujo normal”, dijo.Añadió que todavía no se puede medir un promedio diario de vehículos que entran al aparcadero debido a que ayer iniciaron sus operaciones, así que el registro histórico apenas se comenzó a generar.Comerciantes entrevistados indicaron que percibieron una asistencia cotidiana de clientes, pero dijeron que el fin de semana podría darse un mejor indicador.“Nos estamos esperando al viernes, sábado y domingo a ver si viene la misma gente o menos, hasta ahorita todo está normal”, comentó la dependiente de un comercio que prefirió no dar a conocer su nombre por temor a ser reconvenida por su patrón.Tanto ella como otros empleados de negocios dijeron que tendrán que desembolsar 300 pesos al mes por estacionarse dentro del centro comercial, lo que les parece injusto porque afecta sus percepciones.“No sé qué vaya a pasar, estamos esperado a que arreglen eso, porque no podemos pagar por trabajar”, indicó el empleado de un comercio que se identificó sólo como Paco.González dijo que ayer por la mañana algunas personas que llegaron sólo a dejar a otras a la plaza comercial, tal vez como un servicio de Uber, se confundieron y no sabían si tenían que pagar o no, por lo que se regresaban.“Alcanzamos a platicar con algunos, les dijimos que podían entrar, dejar a su pasaje y que cuentan con media hora para salir, al saberlo les cambió el semblante”, expresó.Antes del mediodía, un grupo de ciudadanos comenzó a recabar firmas para interponer un amparo contra el cobro del estacionamiento, lo que generó algunos minutos de tensión ya que personal de seguridad privada se acercó a ellos para decirles que no podían realizar esa actividad ahí e incluso llamaron a la Policía municipal, pero al final se quedaron a concluir la acción.El director de la organización Boicot Ciudadano contra los Estacionamientos, Sergio Rueda, expresó que el centro comercial cree que ya ganó la partida, pero que como ciudadanos darán la lucha para revertir ese cobro.Hasta ayer colectaron 40 de las 30 firmas que requieren para solicitar un amparo colectivo como terceros afectados, por lo que pedirán la protección judicial federal hoy.Al respecto, González expuso que en otras ocasiones dialogó ya con Rueda, quien recolectó firmas en las banquetas del centro comercial también contra el cobro en meses pasados.Sobre la nueva confrontación, dijo que es un recurso que las personas tienen y que la empresa es respetuosa de las opiniones y acciones de los demás, siempre y cuando no intervengan de forma maliciosa en la operación del estacionamiento.“Cada quien tiene los recursos legales a los que puede ocurrir, serán las autoridades las que definan, aunque en este caso ya está definido, pero cada quien hace su lucha”, expresó.Usuarios entrevistados ayer se mostraron resignados al cobro, aunque también consideraron que la acción es una arbitrariedad.Una mujer que utiliza los servicios del gimnasio, que prefirió no identificarse, dijo que asiste al lugar seis días a la semana y que tarda casi tres horas en salir, por lo que la condonación que les dieron para liquidar 5 pesos por dos horas es insuficiente.“Ya estamos pagando un servicio (el del gimnasio), ¿por qué nos cobran otro?”, se quejó.