Ciudad Juárez— La expedición de facturas con IVA al 8 por ciento empezará a darse hasta el próximo 7 de enero, cuando se publiquen las reglas del decreto fronterizo.Eduardo Ramos Morán, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó que por el momento los comercios no pueden entregar a los clientes que así lo requieren un comprobante fiscal para reducir impuestos, aunque el Gobierno federal ya trabaja en ello.El próximo siete de enero se publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general para el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y el de Sobre la Renta (ISR).“Si ahorita tú vas a una tienda y te entregan un ticket con el IVA al 8 por ciento y si después quieres que te hagan un factura CDFI a través de un PAC, esa factura no se puede timbrar porque no cumple con el procedimiento jurídico establecido dentro del decreto”, explicó.Ayer El Diario publicó que desde el miércoles los comercios comenzaron con el reetiquetado de precios en productos donde se cobra la mitad de IVA.Por ejemplo, una televisión que hasta el 31 de enero tenía un costo de 10 mil 990 pesos mostraba ayer una etiqueta con un valor de 10 mil 232 pesos, una disminución de 767 pesos equivalentes a la reducción del impuesto.Sin embargo, el consumidor final no podrá exigir en los establecimientos la reducción en los precios, ya que solamente se aplicará en aquellos que se hayan adherido a los programas.El presidente de Coparmex Juárez dijo que aunque el decreto aún no está concluido, ya genera beneficios palpables al consumidor final, quien paga menos por la reducción del IVA.“Una de nuestras preocupaciones era que el consumidor final pagara menos cuando adquiriera un producto y eso ya se está dando”, recalcó.Es una buena notica, aplaudimos todo el decreto. Está complicado, pero eso no quiere decir que hay un rompimiento de la promesa del presidente Andres Manuel López Obrador”, añadió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.