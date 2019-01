Lo arrestan por violencia familiar, esposa se opone

Ciudad Juárez— Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un hombre por el delito de violencia familiar y ayer un Tribunal de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva aun con la oposición de la víctima, quien afirmó que los hechos sucedieron hace meses y nuevamente viven juntos e incluso le otorgó el perdón.El delito de violencia familiar se persigue de oficio y en este caso el presunto agresor, Esteban Padilla Ricardo, utilizó dos cuchillos para amenazar de muerte a la víctima. Por lo que el agente del Ministerio Público a cargo del caso le dijo al Tribunal que era un deber de esa institución proteger a la víctima y dar cumplimiento a la ley en la que se estable que todos los delitos que se cometan con el uso de armas ameritan prisión preventiva.Antes de aprobar la petición del MP, el juez Rafael Rosado Arcudia le llamó la atención al fiscal al señalarle que otra de sus obligaciones es hablar con las víctimas y tomar en cuenta su opinión además de nombrarle a un asesor jurídico.Los hechos que se le atribuyen a Padilla presuntamente sucedieron el pasado 22 de julio a las 21:00 horas en el interior de una casa ubicada en la colonia Emiliano Zapata cuando él ejerció un acto abusivo de poder tendiente a agredir física y psicológicamente a su esposa pues la insultó, la tiró al piso para darle dos puntapiés en la cadera del lado izquierdo y agarró un cuchillo para ponérselo en el cuello y decirle que si lo dejaba la iba a matar.Mientras la tenía amagada con el arma blanca, Padilla tomó otro cuchillo al tiempo que expresó que si quería podía enterrarle ambos cuchillos y la última arma que agarró empezó clavarla en la pared a un lado de la mujer, así se estableció en la acusación presentada por el agente del MP adscrito a la Fiscalía de género.Ayer el juez escuchó la formulación de cargos así como los datos de prueba. En la etapa de medidas cautelares, el representante social señaló que Padilla representa un riesgo para la víctima pues la amenazó de muerte y consideró que él no tiene arraigo, sólo cuenta con el domicilio conyugal, también refirió que podría influir en el ánimo de la víctima para que desista de la denuncia penal presentada.Antes de resolver la petición del fiscal, el juez le dio la palabra a la víctima y ella señaló “él y yo seguimos juntos, quisiera otorgarle el perdón porque en este lapso de seis meses, desde la demanda, no se nos notificó a ninguno y él ha mostrado buen comportamiento, su arrepentimiento fue mutuo. Yo le dije a la psicóloga que yo estaba triste porque él nunca había mostrado esa actitud, creo que eso se detonó porque él tomo unos tragos, llegó tomado a la casa y eso le pudo haber afectado, no tiene ningún vicio, no había mostrado violencia y creo que explotó en ese momento”.Además indicó “yo sé que esto no es un juego, quisiera darle el perdón porque no es una persona mala, solamente tuvo esa falla y todos somos seres humanos y cometemos errores”.Después de un receso decretado por el juez para que el fiscal solicitara la intervención de un asesor jurídico para la víctima, el Tribunal le impuso a Padilla Ricardo un año de prisión preventiva y le volvió a llamar la atención al representante social.

