Trotará 70 km por buena causa

Ciudad Juárez— La posibilidad de no volver a caminar tras un accidente deportivo en el 2002 le dio a Luis Martínez un motivo para incorporar el deporte a su vida; ahora lo hace como forma de agradecimiento.A dieciséis años, el ahora corredor llevará a cabo este domingo 6 de enero un “trote con causa”, evento en el que correrá por el perímetro de la ciudad a fin de recolectar roscas de reyes, cobijas y ropa de invierno para personas de escasos recursos en el poniente.“Pensé: no quiero correr nada más por mí, sino para que la gente vea que por cualquier cosa que pase se puede superar cualquier problema que tenga, y dije: bueno, si voy a correr que sea también para que se inspiren, que no piensen que porque les duele una rodilla o los operaron ya no pueden hacer algo grande”, expuso en entrevista para El Diario.Martínez explicó que una semana antes de Navidad se enteró que los bomberos tenían escasez de juguetes para su evento de Santa Claus, por lo que decidió apoyar con una corrida por la frontera a fin de juntar más ayuda, pero por la premura no se pudo concretar su idea en esa fecha y decidió desarrollarla para llevar la esperanza de los Reyes Magos a quienes menos tienen.“Mi idea es que lo poco que llegue a juntar, ahí mismo acabando de correr, voy a llegar todo mojado y sudado, nada más me tapo bien y me voy a las colonias a repartir, por eso quiero salir bien temprano”, dijo.Serán 70 kilómetros de recorrido que iniciará desde las 4:00 de la mañana en la Estación Central de Bomberos, para partir con rumbo a Anapra, el Camino Real, la Glorieta Panamericana, Las Torres, La Curva, carretera Porvenir, el bordo, Plaza Zaragoza, y el bordo por el bulevar Cuatro Siglos, hasta regresar a la estación.Señaló que la meta es terminar todo el perímetro de Juárez en un máximo de 12 horas y la idea es detenerse cada 10 ó 15 kilómetros para rehidratarse en distintas tiendas Oxxo de la ciudad, mismas que serán pequeños centros de acopio atendidos por voluntarios para que la comunidad juarense pueda llegar a dejar una rosca.“También estoy invitando a gente, porque como son 70 kilómetros, los que me quieran acompañar en uno de los tramos, de 12 a 15 kilómetros, son bienvenidos”, expresó.“No tengo idea (de cuánto se llegue a juntar), pero así sea una sola rosca, va a valer la pena”, comentó.Los interesados en apoyar o participar en este trote con causa pueden enviar un e-mail al correo [email protected] , o seguir el evento a través de Facebook en la página Te Reto a Ser Extraordinario.El recorrido iniciará a las 4:00 de la mañana y este será el trayecto:• Arranque en Estación Central de Bomberos• Parte rumbo a Anapra• Camino Real• Glorieta Panamericana• Las Torres• La Curva• Carretera Porvenir• El bordo• Plaza Zaragoza• Bordo por el bulevar Cuatro Siglos• Regresa a la estación