Ciudad Juárez— El decreto de la zona franca en la frontera no implica la creación de una garita aduanal en las afueras de la ciudad debido a que el documento establece que el impuesto al valor agregado que se aplica a la importación de productos será del 16 por ciento y no del 8.Eduardo Ramos, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que la infraestructura instalada en esa zona no volverá a utilizarse porque no es necesario hacerlo.“Cuando se comentó el tema de la zona franca muchos nos imaginamos muchas garitas en nuestra cabeza, pero esa infraestructura no se va a utilizar porque cuando tú importas una mercancía a Juárez en la que pagas al 16 por ciento ya no hay una razón de por qué tener una aduana en el interior si no hay un diferencial a pagar”, apuntó.Desde noviembre del 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó hoy a través del Diario Oficial de la Federación que dejaba de existir ese filtro de inspección aduanal, por lo que la circulación de automovilistas hacia el interior del país comenzó a darse sin revisiones.Desde entonces, esa infraestructura ha estado abandonada. Dijo que ahora solamente les preocupa el tema de seguridad.Ramos también informó que en este decreto que sí se incluyó al poblado de Samalayuca dentro de la zona con beneficios, ya que el decreto establece a todo el municipio de Juárez y no por extensión territorial.Anteriormente ese organismo solicitó que el poblado ubicado a 50 kilómetros de Juárez fuera incluido dentro de la zona con estímulos fiscales, toda vez que se había dicho que la zona franca sería únicamente en los primeros 25 kilómetros.“El decreto incluye municipios completos, no los límites territoriales, es decir, si el municipio es Juárez y Samalayuca pertenece a Juárez, ya la hizo, aunque esté fuera de los 25 kilómetros planeados al principio”, dijo.“No se está diciendo que una persona del municipio sí y otra no, ni está obligando a que te cambies de casa o de domicilio tu negocio”, añadió.