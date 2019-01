Prevalece 'abandono' de adultos mayores

Ciudad Juárez— La temporada invernal es una de las principales en el año que motiva a familias a dejar en abandono a sus adultos mayores, pues con las festividades algunos creen que el gasto sería mayor o que sus planes de vacaciones no se podrían concretar con ellos a su cargo, explicó Verónica Gutiérrez, presidenta de la asociación Aún Podemos, para adultos de la tercera edad.Indicó que pese a ser una problemática que se presenta en todo el año, invierno es la época en la que más se da este abandono, aunque también resaltó que hay adultos que por las fecha, se aíslan, se deprimen y se provocan ellos mismos un desamparo.“En tiempo de frío es cuando ya se viene que el aguinaldo, el ahorro, empiezan a darles esta cuestión económica y les afecta a ellos (los adultos mayores) porque los dejan aislados, porque los que tienen casitas pequeñas lo ven como una inversión, entonces empiezan a gastar en su casa y se les olvida que tienen un papá, una mamá que los necesitan y no gastan en ellos”, expuso.Destacó que tras platicar con ellos en los asilos de ancianos, las mismas personas mayores comentan que esta temporada es cuando menos visitas reciben, ya que los hijos se van de viaje o se ocupan en el pago de deudas y son olvidados.Gutiérrez también explicó que “hay abandono pero también a veces de ellos mismos porque en estas fechas a ellos les causa un sentimiento, se ponen nostálgicos, a recordar su infancia, cuando ellos eran niños, que tenían a su papá a su mamá”.“Ellos vivieron un invierno diferente en el que se acuerdan que prendían chimeneas, leñas, hacían tamales afuera, se acuerdan de todo eso y para esas fechas ellos tienden más a deprimirse y aislarse”, dijo.La entrevistada explicó que en la frontera hace falta más publicidad de grupos de autoayuda, asociaciones civiles, actividades culturales, asilos y hospitales que pueden dar la mano a las familias y a los adultos mayores para conocer las distintas opciones que se tienen al alcance para su ayuda y que sean soluciones inclusivas y asistenciales.“Familias, no se salgan por lo fácil, busquen, hay muchos lugares donde se les puede brindar el apoyo ya sea económico, asistencial, en especie, lo que necesiten para que puedan seguir viviendo con su persona mayor, y personas mayores que ellas mismas se abandonen, existen también lugares donde pueden ir y volver a renacer y resurgir”, concluyó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.