Ciudad Juárez— A tres años de que se realizaron obras de remodelación en la avenida Juárez, con una inversión de 40 millones de pesos, luce deteriorada en varios tramos.En un recorrido por la avenida, una de las calles más famosas de la ciudad, se observó que los adoquines de las banquetas están desprendidos, las rejas de las alcantarillas en mal estado, así como el camino para invidentes.En otros puntos se cayó el piso que se colocó, y algunos cordones de las banquetas están deshechos.La comisionada del Centro Histórico del Gobierno local, Graciela Espejo Alvídrez, dijo que el alcantarillado es lo que provoca más problema porque las rejillas se hunden.Agregó que hace más de tres años la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) consiguió que los gobiernos invirtieran en esa avenida, pero hubo mala administración y no resultó lo que se esperaba.“No ha tenido la durabilidad que se esperaba por la inversión tan grande que se hizo, los materiales no fueron de buena calidad, lo estamos viendo... la remodelación se ha deteriorado”, mencionó.Agregó que por ejemplo la línea para invidentes que se encuentra en el centro de las banquetas en ambos cuerpos, está destruida en gran parte de la avenida.Dijo que el Municipio cuenta con el proyecto binacional del “Paseo de las Luces” con el que se remodelará la avenida, pero no hay recursos etiquetados.“Dependerá de los recursos federales y estatales para trabajar en esas áreas que son prioritarias, ayudaría que los empresarios repararan la pintura que se está deteriorando en sus negocios”, comentó Espejo.Las obras de rehabilitación de la avenida, que incluyeron mejora de fachadas de los negocios, así como banquetas, iniciaron en el segundo semestre del 2014, y estuvieron a cargo de la Subsecretaría de Obras Públicas del Estado.Las reparaciones arrancaron con una inversión de 8 millones de pesos en el tramo de la calle Begonias a Tlaxcala. En una segunda etapa los Gobiernos estatal y federal invierten 32 millones de pesos, establecen datos periodísticos.Incluso antes de que se terminaran, en octubre del 2015 el Municipio rechazó recibir las obras debido a que las banquetas estaban inconclusas, así como algunas fachadas.Aparte, se evidenciaron fallas en la construcción porque había adoquines levantados o concreto dañado, declaró en su momento el exdirector de Desarrollo Urbano, Eleno Villalba.La constructora Anglo es la que realizó esos trabajos, que fueron contratados a través de Obras Públicas del Estado y en los que se invirtieron recursos federales, establecen datos periodísticos.Aunque sería una obra en conjunto, el Paseo de las Luces se inauguró en noviembre pasado en El Paso, Texas.El anteproyecto para “El Paseo de las Luces” en Juárez tiene un costo de alrededor de 26 millones de pesos, indican datos del Municipio.El director de Planeación y Evaluación del Municipio, Juan Enrique Díaz Aguilar, declaró que en esta ciudad se contemplan mejoras en las banquetas, incluye bancas, área de estancia y se van a modificar algunos carriles de la avenida Juárez.Explicó que se buscará realizar la obra con recursos federales o con ahorros de la administración municipal. [email protected] diario.com.mx

