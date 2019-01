Ciudad Juárez- El Municipio planea ahorrar más de 160 millones de pesos con la reducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), recursos con los que se proyectan programas como el estímulo a los buenos policías y obra pública, declaró el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Dijo que la Tesorería está realizando un análisis del ahorro exacto que se generará con estas reducciones.Aseguró que el año pasado hubo ahorros por un monto de 160 millones de pesos en las licitaciones del gobierno local.“Creemos que con el beneficio del IVA e ISR vamos a generar otro tipo de economías que no estaban presupuestadas y que nos darán oportunidad de hacer programas nuevos”, aseguró.Dijo que los ahorros por estas reducciones podrían ser mayores a los 160 millones de pesos, y con esos recursos se pondrán en marcha proyectos como incentivos a los policías municipales y obra pública.Asimismo, por invitación del alcalde, el ex rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Javier Sánchez Carlos acudió ayer a la Unidad Administrativa a “Lic. Benito Juárez” para explicar el funcionamiento y beneficios de las disposiciones fiscales que emitió el Gobierno federal para la frontera norte.Declaró que estas medidas promueven desde su aprobación el crecimiento económico y competitividad de la región, al ser la primera vez que Ciudad Juárez es declarada una zona franca fiscal.El ex rector hizo entrega al presidente municipal del Estudio de Competitividad Comercial Juárez - El Paso, documento que muestra una radiografía de las condiciones fiscales y económicas de Ciudad Juárez, el cual ha venido siendo desarrollado por un grupo de académicos desde el año 2011.Entre las propuestas que contempla el documento se encuentra retomar las garitas aduaneras del Kilómetro 32; diseñar un Plan Municipal Estratégico de Desarrollo Económico; definir el roll del recinto fiscal del puente Zaragoza; identificar y cuantificar la recaudación de impuestos y establecer el régimen de zona franca, entre otras.

