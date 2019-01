'No pueden obligarnos a regalar servicios', afirma el administrador de Las Misiones

Ciudad Juárez- El cobro por estacionamiento en la plaza comercial Las Misiones comenzó a operar desde las 04:00 horas de hoy, las personas que duren menos de media hora no pagarán y los clientes del gimnasio ubicado ahí, que mostraron rechazo a la medida, liquidarán 5 pesos por dos horas, informó el director de operaciones de la Operadora de Estacionamientos, Artemio González.Indicó que la cobranza no violenta reglamentos ni leyes, ya que nadie puede obligar a empresas particulares a regalar los servicios que ofrece, pero aquí se tomó en cuenta la situación local y se hicieron varias concesiones en beneficio de los usuarios.“Ese reglamento (de estacionamientos) nació de una iniciativa en época electoral, pero no pueden obligar a los negocios privados a regalar sus servicios, cualquier persona que ofrece un servicio tiene el derecho de recibir una percepción, el reglamento obliga a muchas cosas de forma gratuita, eso es anticonstitucional, no es un servicio público, sino privado”, explicó.Además, con la estrategia mantendrán los cajones del aparcadero para los verdaderos clientes del centro comercial, ubicado en la intersección del Paseo de la Victoria y la avenida Teófilo Borunda, en la conocida como zona dorada de la ciudad, ya que son muchas las personas que lo utilizaban para acudir a negocios aledaños u otros sitios cercanos.Usuarios del estacionamiento entrevistados ayer mostraron posiciones encontradas en torno al cobro, pues mientras algunos dijeron que no es justo que les cobren, otros dijeron que si se incrementa la seguridad no tienen inconveniente.“No es justo que nos cobren porque venimos a comprar aquí, a gastar dinero aquí, entonces es un gasto más que le ponen al cliente”, comentó Carmen Jáuregui, una cliente del mall.Por el contrario, Salaltiel Torres, otro comprador, indicó que si es por una cuestión de seguridad “está bien”. Aunque estuvo de acuerdo con el cobro, dijo que los precios no deben ser altos porque hay mucha gente que acude seguido a ese lugar, como quienes asisten al gimnasio instalado en la plaza comercial.Locatarios de Las Misiones indicaron, a condición del anonimato por temor a represalias, que cada vez que se inicia con el cobro del estacionamiento sus ventas bajan y sus clientes los acusan de promover esa acción.“Me gustaría hacer algo (para oponerse a esa medida), pero nos amenazan con quitarnos el contrato, es injusto, siempre afecta nuestra imagen como locatarios, la gente piensa que somos nosotros y dejan de ir y de comprar”, comentó uno de los entrevistados.González dio a conocer que el sistema de cobro comenzará a operar hoy a las cuatro de la mañana, luego que ayer se realizaron los últimos ajustes técnicos de los equipos “para que todo esté al 100 por ciento”.Acerca de la inconformidad expuesta por algunas personas debido al costo que tendrá el estacionamiento, indicó que respeta esas manifestaciones.“Hemos hablado con clientes y locatarios, el proceso de arranque de operación comenzó en octubre-noviembre del año pasado, nos sentamos con cada uno de los 150 locatarios, teníamos condiciones de arranque distintas a las que tenemos hoy… recogimos sus recomendaciones, las de la Presidencia Municipal, las de las cámaras de comercio y de los mismos clientes”, expresó.Los usuarios del gimnasio, que son quienes acuden con mayor frecuencia a la plaza, tendrán un régimen especial, ya que se acordó con la administración de ese centro que pagarán 5 pesos, en lugar de 10, por dos horas de estacionamiento.Los demás clientes tendrán media hora de tolerancia sin cobro, por las primeras dos horas liquidarán 10 pesos y 5 pesos por hora adicional. Lo máximo por día son 100 pesos, dijo.El boleto perdido costará 200 pesos, un precio que es elevado con el propósito de que el usuario lo cuide y no lo pierda. El director de operaciones del estacionamiento solicitó a los clientes de la plaza que den oportunidad de ofrecer el servicio para que noten el cambio.Por otra parte, el Municipio no puede hacer algo para evitar el cobro del estacionamiento en plaza Las Misiones, porque de lo contrario se podría destituir al alcalde por desacato de los jueces, afirmó el mismo Armando Cabada Alvídrez.Lo que se logró es que la tarifa no se aplicara desde el mes pasado, y que se redujeran a la mitad, a como lo tenían planeado, declaró el presidente municipal.“Porque así nos han mandatado los jueces federales de que no podremos intervenir en ningún caso, en el supuesto de que empiecen a cobrar, de que tienen el derecho, así lo resolvieron jueces federales”, manifestó Cabada.• Usuarios tendrán 30 minutos de cortesía• A partir del minuto 31 se cobrarán 10 pesos• Después de tres horas el costo por hora adicional será de 5 pesos• El precio por boleto perdido será de 200 pesos [email protected] ón.diario.com.mx