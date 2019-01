Ciudad Juárez- Ante la entrada en vigor del Decreto de Estímulos Fiscales para la frontera norte, que establece la reducción del IVA, empresarios locales se reunirán con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su visita el próximo sábado a esta ciudad.Raúl de León Apráez, presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Juárez, dijo que aún están por definir hora, lugar y temas a tratar.Sin embargo señaló que el principal asunto será el decreto recién publicado y ejecutado ya por los negocios, que incluso sin reglas comenzaron a cobrar desde el pasado 1 de enero sólo el 8 por ciento de IVA y procedieron al reetiquetado de precios.De acuerdo con la agenda del Ejecutivo federal, la visita será el 5 de enero a las 10:30 horas en el ‘Pueblito Mexicano’, para lo cual hasta ayer se definía la lista de asistentes, que de acuerdo con organizadores del evento será limitada.De León Apráez indicó que los miembros del CCE local se reunirían primero con autoridades municipales y estatales para acordar los temas a tratar con López Obrador.Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la ciudad, adelantó que el Decreto de Estímulos Fiscales para la frontera norte será uno de los principales asuntos, pues existe incertidumbre tras entrada en vigor.El decreto fue publicado el pasado fin de semana y a consideración de la iniciativa privada local es complicado, contiene muchos ‘candados’ y hay dudas en el tema de la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA).Destacó que el IVA que se dice baja al 8 por ciento es un impuesto que se traslada, por lo que de establecerse en el decreto que es opcional para las empresas y que éstas tienen además que inscribirse en un tipo padrón, no especifica entonces cómo un ciudadano común gozará de esa disminución del impuesto y tendrá un impacto positivo en su bolsillo.En dicho decreto, que entró en vigor el 1 de enero, se establece la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 35 al 20 por ciento en la frontera norte.Sin embargo la reducción no es para todos, será un proceso administrativo que tendrán que decidir y acreditar las empresas que operen en la lista de municipios que ahí se especifican.En materia de IVA consistirá en un crédito “inmediato” del 50 por ciento de la tasa del impuesto a las empresas que acrediten su operación y el 90 por ciento de sus ingresos en la frontera. Se aplicará en forma directa el crédito, lo cual será equivalente a aplicar una tasa del 8 por ciento.Será para enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y “arrendamiento” y excluye a la importación de bienes y servicios.Las empresas deben avisar para emplear el beneficio, mismo que deberá presentarse en los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. Para contribuyentes de nueva creación existe regla específica.No aplicará para enajenación de inmuebles, a bienes intangibles ni a suministro de contenidos digítales como audio o video o combinación de ambos, se especifica en el decreto.En cuanto al ISR sólo será para actividades empresariales de personas físicas o morales y consistirá en un crédito fiscal de un tercera parte del impuesto. Éste se acreditará tanto contra el impuesto causado en el ejercicio como el causado a nivel de pagos provisionales.Las empresas tendrán que demostrar tener domicilio fiscal en la región, por lo menos los últimos 18 meses a la fecha de inscripción en el padrón relativo. Aplica para empresas, sucursales, agencias o establecimientos.El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá un mes para resolver solicitud de incorporación y existirá un padrón administrado.Será requisito que el contribuyente no goce de ningún otro estímulo y que no esté en “listas negras” (operaciones consideradas presuntamente como inexistentes).Los estímulos no generarán ingresos acumulables y se relevará de aviso en términos del Reglamento del Código. (Berenice Gaytán / El Diario)

comentarios

