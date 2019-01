Siguen las fugas, pese a reportes

Ciudad Juárez- Las calles de colonia Felipe Ángeles se encuentra rodeadas de fugas de aguas negras, pese a que los vecinos ya las han reportado.En un recorrido realizado por El Diario se pudo constatar que en de manera simultánea hay cuatro en varias vialidades cercanas como Arroyo de la Víboras, Arroyo del Mimbre, bulevar Norzagaray y Río Bravo.A la altura del ‘monumento al cigarro’ confluyen tres fugas de aguas negras y una de agua potable, que desembocan en el Río Bravo.En la calle Datilera y cruce con el Arroyo de las Víboras, una fuga de agua potable tiene aproximadamente un mes, comentó Juan Martín Damas, quien tiene viviendo 30 años en ese lugar.“Por aquí pasa el arroyo y cuando se quitó una fuga de aguas negras que estaba más arriba y se secó, se quedó ésta, por eso se veía tanto charco porque se juntaban las dos”, agregó Juan.El afectado tiene su casa enfrente de la fuga y de manera constante se introduce a su vivienda.“Teníamos unas llantas ahí, pero alguien las quitó, eran para que no pasaran los carros y no se quebrara más el pavimento”, añadió Juan.Otra fuga, pero de aguas negras, se ubica en la calle Michoacán y continúa por el Arroyo del Mimbre, hasta llegar al bulevar Norzagaray.El pasado lunes ya se había reparado la fuga de aguas negras de ese punto; sin embargo debido a que permaneció cuatro semanas, el encharcamiento aún continúa.“Todos los baches que están en estas calles son por toda el agua que se acumuló”, manifestó Denise Zamor, vecina de la calle Michoacán.En la calle Nayarit y bulevar Norzagaray, empleados municipales se encontraban echando tierra con sal en un acumulamiento de agua.Baches, malos olores y estancamientos de aguas negras han provocado que los habitantes salgan a barrer la calle para que el agua sucia no entre a sus hogares.“Ya tiene tres meses esta fuga, ya han venido a verla, pero no la han destapado, cada vez que la arreglan vuelve a quedar así, desde noviembre vino la JMAS, pero ya tiene más de un mes que está la calle con mucha agua”, mencionó María Peña, quien tiene viviendo 40 años en esa colonia.La entrevistada dijo que debe barrer todos los días porque la basura se acumula y con el hielo que hay el olor de drenaje es muy fuerte.Aproximadamente, 100 se encuentran encharcados debido a una fuga de aguas negras que emana de una alcantarilla que se encuentra entre el Arrollo del Mimbre y la calle Río Bravo.Corazón Díaz, vocera de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, comentó que se dio el reporte al departamento de alcantarillado y agua potable para que el personal acudiera a los distintos puntos para su reparación.Hasta el cierre de esta edición, no se proporcionó información sobre el motivo por el que han permanecido las fugas en la colonia Felipe Ángeles.

