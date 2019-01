Ciudad Juárez- Con el descenso de temperatura en el que se ha comenzado este año con grados bajo cero, decenas de juarenses han aprovechado para acudir a algún taller de servicios automotrices a realizar el cambio de anticongelante a sus vehículos.Mecánicos entrevistados expusieron que es un proceso que debía realizarse poco antes de las bajas temperaturas, pues de no practicarlo, los automóviles pueden sufrir diversos daños que van desde fugas en radiador, termostato y bomba de agua, hasta el truene de motores.“Si no trae antifreeze primeramente se puede congelar y le puede tronar el motor, y empieza a pasar agua al aceite, lo que ocasiona fallas; se puede hasta desbielar por no traer anticongelante”, comentó Ricardo Silva, jefe de taller desde hace 20 años.Destacó que como es costumbre mexicana, muchos han dejado este proceso para el último momento y han llegado conductores con sus vehículos a punto de reventar el motor o con fugas muy evidentes.Juan Reyes, gerente de ventas, indicó que en esta temporada la compra de estos productos aumenta en un 200 por ciento en relación con otras temporadas del año, y que los juarenses pagan por este proceso entre 500 y 800 pesos para hacer la revisión correspondiente de sus automóviles.“Ahorita ha estado retrasado el frío, entonces ahorita diciembre bajó mucho a diferencia de años pasados, porque el clima no se estaba prestando como ahorita, en enero por lo regular se incrementa demasiado la venta”, dijo.Por la ciudad también se apreció la afluencia en viveros y cruceros donde se llevó a cabo la venta de leña para calentones, sitios a los que acudieron decenas de carros y trocas para llevar por costales este producto.“Compramos leña porque tenemos mucho frío. Tengo chimenea y compramos el grueso (encino), es el que nos dura más, ahorita pedí 50 kilos, está a tres pesos, son 150, me va a durar toda la semana”, estimó Sonia Pérez.En compañía de su hijo esperó a ser atendida por el personal de un vivero al poniente de la ciudad, mismo al que varias familias acudieron para llenar sus vehículos con costales de madera, ya sea de pino, que se adquiría a 60 pesos el costal o encino, por tres pesos el kilo.Vendedores señalaron que la madera puede durar según el uso que se le dé, pues el costal de encino, según comentaron, tarda hasta 10 horas para su consumo. Y relataron que en cinco días de invierno han logrado vender 2 mil costales.Pero mientras los juarenses prepararon sus vehículos o aseguraron leña para sus chimeneas, la Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla por la posibilidad de una nevada en la ciudad. (Abril Salgado / El Diario)

