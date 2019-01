Ciudad Juárez- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda evitar la automedicación, para no empeorar los padecimientos de esta temporada como los resfriados comunes o la influenza.José Alejandro Manso Castillo, médico urgenciólogo del IMSS dijo que la automedicación con antibióticos y antigripales es una práctica común en esta temporada, en las que presentan problemas en las vías respiratorias.El médico urgenciólogo, del IMSS recomendó tener cuidado cuando las personas ingieren medicamentos sin prescripción de un experto.Indicó que es preferible acudir a una unidad de medicina o un particular para una revisión, pues será el médico quien determinará si es una infección de tipo viral o bacteriana.“Generalmente, el automedicarse en vez de ayudar a la mejoría del paciente, prolongará el cuadro por varios días, porque si está tomando un antibiótico para una infección viral, no se va a quitar, de igual manera si está tomando medicamento para la infección que tiene, también prolongará el tiempo de recuperación; además podría haber complicaciones serias para la salud”, explicó el médico.El médico dijo que también es común que algunos derechohabientes que pertenecen a una institución de salud utilizan el resto del antibiótico que les quedó en una consulta anterior.Agregó que el uso de antigripales que contienen un medicamento que se llama amantadina, junto con el oseltamivir−tratamiento que se utiliza para la influenza, están generando resistencia del virus de la influenza, encargado de producir el refriado común a los antivirales, por lo que se recomienda utilizarlos para evitar complicaciones. (Con información de Luz del Carmen Sosa) [email protected] ón.diario.com.mx

