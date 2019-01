Gasolineras arman guerra de precios

Ciudad Juárez- La reducción del IVA en los combustibles desató una guerra de precios entre las gasolineras, que llegaron a ofertar el litro de la Magna en 12.99 pesos.Otros expendios continuaron con los precios del 2018 y vendieron el litro del combustible verde hasta en 14.29 pesos, 1.30 pesos más cara.“Ya era hora que después de tantos gasolinazos bajaran el litro, ya nada más falta que lo igualen a El Paso, donde está más barata”, dijo José Luis Montes, un automovilista.Pese a esas rebajas, la diferencia de precios entre Juárez y El Paso es de hasta 3.86 pesos por cada litro.Allá se consigue hasta en 9.13 pesos por litro; algunas empresas siguen vendiendo igualEn la vecina ciudad, el galón de gasolina regular se pudo encontrar ayer en 1.77 dólares, que con un tipo de cambio de 19.50 pesos equivalen a 9.13 pesos por litro.En la página de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al menos ocho estaciones reportaban hasta el mediodía de ayer los precios en los que se seguía cobrando el 16 por ciento de IVA.Fernando Carbajal Flores, presidente de la Onexpo, dijo que debido a que aún no están claras las reglas para que el SAT les devuelva la diferencia del IVA a las empresas, existen unas que no han podido sumarse.Petrol y Díaz Gas fueron las que vendieron ayer la gasolina más barata, mientras que en otras estaciones alcanzó los 13.50 pesos, según los precios reportados ante la CRE.Hasta el pasado lunes, antes de que entrara en vigor el decreto de la zona franja en la frontera de México, el litro de la Magna llegó a costar hasta 14.46, una diferencia de 96 centavos en los valores máximos.Ese día llenar un tanque de 50 litros costaba 723 pesos, mientras que ayer se pudo obtener la misma cantidad de litros por 649.50 pesos, una diferencia de 73.50 pesos.Juarenses aplaudieron la baja en el precio de los combustibles, pues desde enero de 2018 no se veían así.Mientras hacía fila para cargar combustible, Estela Robledo mencionó que anteriormente los 300 pesos que ponía por semana le alcanzaban para unos 20 litros, pero ayer por esa misma cantidad de dinero se llevaría tres litros más.“De perdida me va a alcanzar para que suba otra rayita porque con 300 pesos ya ni medio tanque me marcaba”, dijo.Otros automovilistas como Macario Robles tienen la duda de que ante la disminución de precios las empresas no den los litros completos.“Las empresas no le pierden, la Profeco debería de revisar a ver si es cierto que los litros son completos”, expresó.El precio más caro que se llegó a tener en Juárez en el caso de la Magna fue de 15.53 pesos, acumulando desde entonces una baja de 2.54 pesos por litro. (Iris González / El Diario)

