Ciudad de México— Legisladores, activistas y políticos pidieron al ministro Arturo Zaldívar, nombrado ayer presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), velar por la autonomía de este organismo.Los senadores del PRI Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Anaya coincidieron en la necesidad de que el nombramiento de Zaldívar genere contrapesos.“Que su trabajo sea en favor del equilibrio democrático entre los Poderes de la Unión”, manifestó Osorio Chong.“Esperamos del ministro Arturo Zaldívar autonomía para que dé a respetar la división de poderes que establece la Constitución”, expresó Anaya.En tanto, expresidente Felipe Calderón escribió en Twitter: “Está a prueba la fortaleza, independencia y capacidad de proveer a la plena observancia de la ley y a la Justicia por parte del Poder Judicial”.Juan Carlos Pérez Góngora, de la organización México Justo, demandó que el nuevo presidente afronte problemas que se viven al interior de la Corte, como el nepotismo y la corrupción.“El Poder Judicial estaba inmerso en una burbuja con Luis María Aguilar, una burbuja de corrupción, una burbuja de nepotismo y también, pues, de no impartir justicia, ahora ese es su reto”, sostuvo Pérez Góngora.María Novoa, coordinadora del programa de Justicia de la organización México Evalúa, confió en el papel de Zaldívar ante temas como la Guardia Nacional, la independencia judicial y el federalismo.El ministro, de 59 años, fue elegido presidente de la Suprema Corte con el voto secreto de 7 de los 11 integrantes de ese organismo.Es la primera vez desde la reforma de 1994-95 que la presidencia será ocupada por un ministro que no proviene de la carrera judicial, pues Zaldívar llegó a la Corte desde el ámbito privado en 2009, cuando fue nominado por el entonces presidente Calderón.Se trata de un parteaguas para el Poder Judicial y, en particular, para el Consejo de la Judicatura Federal, pues la administración de más de 850 tribunales será encabezada por un ministro que nunca laboró en ellos.En su primer mensaje como presidente de la Corte, Zaldívar elogió el trabajo de jueces y magistrados, a quienes calificó como funcionarios que permiten la gobernabilidad del país.“Defenderemos su independencia y autonomía, la independencia judicial no es una entelequia, es un presupuesto indispensable para el Estado Constitucional de derecho”, expresó.

