Saturan cumplidos oficinas de Catastro

Ciudad Juárez- Adultos mayores fueron los principales contribuyentes que ayer acudieron desde la madrugada a la Dirección de Catastro a pagar el Impuesto Predial.El primero llegó a las 3 de la mañana desde la colonia Morelos, informó el Municipio.Las cajas de Catastro empezaron a operar poco antes de las 7 de la mañana, y a las 6:45 horas se recibió el primer pago, se dio a conocer.Paula Gálvez Ruedas, de 80 años, dijo que no le gusta tener deudas y por ello aunque ayer hizo mucho frío, salió muy temprano de su casa en la colonia Zapata para ir a pagar el impuesto.Explicó que desde hace unos 4 años acude el 2 de enero porque anteriormente su esposo se encargaba de realizar el trámite, pero por “desidioso” dejó de hacerlo y un día recibió un requerimiento.“Me atacó un coraje, porque a mí me gusta ser responsable”, manifestó.Bien abrigada de la cabeza, manos y piernas, y con su bastón, a las 10 de la mañana ya estaba saliendo de Catastro.“Sí estaba haciendo mucho frío y pensé en no venir; iré o no iré, así estaba… pero dije: Cristo Jesús, acompáñame y vámonos”, relató.Dijo que para llegar a Catastro tomó una ruta a dos cuadras de su casa y del impuesto pagó 410 pesos con los descuentos.Igualmente, Mari Escobedo fue ayer temprano a la Dirección de Catastro acompañada de su hija menor, “para enseñarle que venga a pagar”.La mujer de 50 años aseguró que siempre acude el primer día “porque no me gusta que se me junte”, además porque después “ya no tengo dinero”.Dijo que por su vivienda, ubicada en la colonia López Mateos, pagó 262 pesos.Los contribuyentes que acudieron a la Dirección de Catastro esperaron en el interior de las instalaciones y podían tomar café y galletas.Cuando las instalaciones se saturaron, un empleado decía a los que iban llegando que podían ir a pagar enfrente, a las cajas de la Dirección de Ingresos en la Presidencia Municipal, para evitar que esperaran a la intemperie.Los ciudadanos que paguen el Predial durante los primeros dos meses del año y no tengan adeudos anteriores recibirán un descuento del 15 por ciento en enero y 10 por ciento en febrero, se informó.Además podrán participar en el sorteo de dos automóviles, motocicletas, electrodomésticos y teléfonos celulares, que se realizará en marzo.Para esta rifa, que se efectúa por primera vez, se dispusieron de 4.5 millones de pesos, dio a conocer el tesorero, Gerardo Ronquillo Chávez.El Municipio cuenta con 41 módulos de pago distribuidas en las oficinas de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, oficinas de Catastro, Comercio, Asentamientos Humanos, Coordinadora de Zaragoza y cajas de Tránsito, así como en centros comerciales, se dio a conocer. (Araly Castañón / El Diario)