Ciudad Juárez- El precio de la gasolina bajó ayer hasta los 13.03 pesos por litro –en el caso de la Magna– con la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento y alcanzó un valor que no se veía desde el enero del 2017.Estaciones como Petrol, Oxxo Gas, Bip Gas y H Gas, fueron algunas de las empresas que en sus tableros exhibieron los nuevos precios en los que se cobra la mitad de los impuestos.Almacenes Distribuidores de la Frontera SA de CV conocida como Petrol, vendió el litro de gasolina ‘verde’ en 13.03 pesos, Oxxo Gas en 13.52 pesos, Bip Gas en 13.52 y H Gas en 13.17.Por parte de Petrol, perteneciente a la familia De la Vega, sumaron 12 estaciones, mientras que por parte de OXXO Gas fueron 12 de 13, según los precios reportados ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE).Súper Rapiditos Bip-Bip aplicó en 51 estaciones las nuevas tarifas, Grupo Gocalvi en siete, Díaz Gas en nueve y Servicios Gasolineras de México en 11.El Diario intentó contactar al presidente local de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Fernando Carbajal Flores para conocer el motivo de la diferencia de precios, sin embargo, no hubo respuesta.Por su parte, los despachadores de las estaciones apuntaron que no les dieron indicaciones para bajar los precios.Un día antes Petrol tuvo el precio de la Magna en 14.22 pesos, 1.21 pesos más cara que ayer, representando una baja del 8.51 por ciento.Mientras que Oxxo Gas al cobrar el IVA al 8 por ciento, dejó ayer el litro en 1.18 pesos más barato respecto al último día del año, antes de que entrara en vigor el decreto de la zona franca para Juárez. Dicha empresa vendió el litro de gasolina Premium en 15.41 pesos, mientras que en el resto de las estaciones alcanzó un máximo de 16.32 pesos.En el caso del diésel, el precio más caro alcanzado ayer fue de 19.36 pesos, aunque en Oxxo gas estuvo a 17.92 pesos, una diferencia de 1.44 unidades.En El Paso, el precio mínimo del galón estuvo ayer en 1.78 dólares que con un tipo de cambio de 19.90 pesos equivalen a 9.37 pesos por litro. (Iris González)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.