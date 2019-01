Ciudad Juárez- Un menor de 10 años resultó herido de bala la tarde del Año Viejo y permanece en terapia intensiva, donde se debate entre la vida y la muerte, informó personal médico del Hospital Regional de Zona Número 66, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).La Fiscalía General del Estado (FGE) indaga si la lesión que sufrió el niño, del que se reserva su identidad por motivos de seguridad, es a consecuencia de una bala perdida, disparada durante la celebración del Año Nuevo.El menor, de quien se reserva su identidad por motivos de seguridad, ingresó al quirófano el pasado 31 de diciembre a las 18:35 horas, a causa de la herida producida por proyectil de arma de fuego en la región abdominal, dio a conocer Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE.El portavoz refirió que fue el personal médico del IMSS el que reportó el ingreso del niño, después de sus padres lo trasladaron al área de Urgencias Médicas a bordo de un vehículo particular y de inmediato fue ingresado al quirófano donde fue intervenido por los doctores del IMSS.Ruvalcaba Valadez informó que según al testimonio del padre del menor, el día de los hechos él y su hijo se encontraban en el exterior de la farmacia ubicada en el cruce de las calles Monte de Aragón y Montes Sudestes, del fraccionamiento UrbiVilla del Cedro, al suroriente de la ciudad.Mientras la madre se encontraba cerrando la caja registradora, él bajaba la cortina metálica del negocio cuando de pronto escucharon detonaciones.“El padre refirió ante el Ministerio Público que escucho como ´palomitas´ o cohetes tronando y no le dio importancia. Segundo después el menor manifestó dolor y observaron que tenía sangre y fue cuando entendieron que estaba herido y lo trasladaron al hospital”, dijo Ruvalcaba Valadez.Según la narración de hechos el padre alcanzó a observar a lo lejos un vehículo que al parecer había pasado frente a ellos, sin embargo, no logró describirlo.El portavoz dijo que en este hecho no se puede considerar como lesionado por bala perdida, pero tampoco que el menor sea el blanco de una agresión, ya que apenas iniciaron las investigaciones.De los hechos no se cuentan con videos, ya que el negocio carece de cámaras de circuito cerrado, por lo que se tendrá que esperar al resultado de la investigación que realicen los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).Piden cadena de oración por futbolista.El pequeño de 10 años es integrante del club de fútbol Growin FC, por lo que otros clubes se solidarizaron con la familia Guzmán Zamora.A través de la red social Facebook, el club Delfines manifestó su solidaridad con el pequeño que “sufrió una herida de bala en el abdomen a causa de las ´celebraciones´ de Año Nuevo”, cita.“El niño se encuentra grave, por el momento (sic) internado. Invitamos a la sociedad en general a dejar este tipo de prácticas, los invitamos a hacer conciencia para evitar este tipo de tragedias”, conmina la organización deportiva para finalmente pedir oraciones por el niño y su familia.

