Ciudad Juárez- Un hombre detenido presuntamente en poder de varias jeringas cargadas con heroína fue vinculado a proceso penal por delitos contra la salud y en la misma diligencia un Tribunal de Control le ofreció ayuda para que supere su adicción, después de que el acusado expreso que llevaba unos cinco días “limpio”.La jueza le dijo a José Benito A., que su caso puede ser llevado en el Tribunal de Tratamiento contra las Adicciones (TTA) y lo remitió al Sector Salud para que sea valorado.Además la resolutora le dijo al procesado que es muy probable que en los siguientes días sufra una recaída muy fuerte, que lo lleve a volver a inyectarse y lo exhortó a acuda al Sector Salud y a otra diligencia aunque vuelva a consumir la droga. “Le esperan días muy difíciles pero el Estado le puede ayudar”, expuso la jueza.José Benito fue detenido la semana pasada en el cruce de los bulevares Zaragoza e Independencia de la colonia La Perla, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) cuando presuntamente estaba peleando con otro hombre.Al ver la riña, los municipales descendieron de la patrulla y únicamente aseguraron a José Benito porque la otra persona salió corriendo. Al someterlo a una revisión, presuntamente a él se le encontraron varias jeringas con heroína ya lista para usarse.El lunes pasado la jueza de Control, Rocío González Lara, vinculó a proceso penal a José Benito A., por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y la variante de posesión simple y cuando la abogada defensora le solicitó que aprobara una salida alterna para finalizar el proceso ella se abocó a hablar con el acusado.Al escuchar que llevaba varios días sin inyectarse, la juzgadora le propuso que se sume a las acciones que lleva el TTA, en el cual se busca desintoxicar a los adictos, ofrecerles opciones de trabajo, educación, atención psicológica y médica para reintegrarlos a la sociedad como personas sanas.“Se trata de avanzar juntos y sacarlo, ayudarlo a pasar por esta crisis porque si dicen que son cuatro o cinco días que no consume viene una crisis, y ¿solo? No sé si haya ya intentado dejar las drogas, es difícil. Lo que se le está proponiendo es generarle las condiciones para que usted avance o si se quiere ver en la cárcel la mejor forma es traer droga porque está expuesto (a una detención) en cualquier momento”, señaló la resolutora.González Lara le dijo que el Estado cuenta con los recursos económicos y humanos para que él supere la adicción a la heroína. El hombre la escuchó con atención y expresó “nunca había oído yo eso, pero si me interesa eso que me está diciendo”.Entonces la juez lo canalizó al Centro Estatal de las Adicciones para que le hagan una evaluación, le explicó que policías municipales van a ir a platicar con ellos y le aclaró “no van a esculcarlo, ni a detenerlo”, le pidió que acudiera con los psicólogos del Tribunal de Control y programó otra audiencia para el 23 de enero para ver si él es candidato a recibir atención por parte del TTA.“Queremos que usted recupere su vida, que cuando vea a la Policía no sienta miedo porque trae algo, que por el contrario que sepan que están para protegerlo para cuidarlo como a todos. Entonces que sepa que podemos ayudarlo”, agregó.José Benito A., acudió de forma voluntaria a la diligencia pues la única medida cautelar que se le impuso fue que acuda periódicamente a firmar ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).

