Sin reglas, no pueden facturar al 8%

Ciudad Juárez- Es necesario que se publiquen las reglas de operación para que los comerciantes apliquen el 8 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera norte en lugar del 16 por ciento, hasta que ocurra, el Servicio de Administración Tributuaria (SAT) podrá validar facturas con ese valor, explicó el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Alejandro Sandoval Murillo.Indicó que están en espera de que se den a conocer las normas que regirán el aliciente fiscal para esta zona del país, lo que al parecer ocurrirá el próximo 7 de enero, aunque los empresarios ya pueden aplicar esa reducción con riesgo por desconocer las bases para realizar el trámite.“Obviamente hay gente que no tiene acceso y conocimiento de ciertos tópicos, como puede ser el Diario Oficial (de la Federación, DOF)… hay que recordar que el decreto es optativo, no es obligatorio que lo apliquemos todos”, explicó.El problema principal del decreto, continuó, es que no fue una baja de impuestos, sino un sistema de créditos fiscales optativos en un programa “cada uno por su lado”, que dependerá de los interesados en aplicarlo y conseguir esa ventaja competitiva respecto a otros.Al publicarse el decreto, el pasado 29 de diciembre, y revisar las implicaciones para asumirlo, se ve que es muy complicado, así que es difícil saber hasta qué punto y cuándo sea factible aplicarlo. “Una cosa es que el tema de IVA implica ‘timbrar’ (validar) una factura con el 8 por ciento, el asunto es que como todavía no hay reglas generales emitidas por el SAT hasta el 7 de enero, los sistemas no están adecuados para aceptar ese ‘timbre’, pues no se puede ‘timbrar’ al 8 por ciento”, ejemplificó.Añadió que una persona pide la validación de una factura con el 16 por ciento de IVA al SAT, el sistema revisa que cumpla con los parámetros requeridos y acepta la diligencia; en cambio, si la hace al 8 por ciento y solicita la validación, actualmente no es posible porque el interesado no tiene todavía la autorización para hacerlo.“Teóricamente ni siquiera es posible ‘timbrar’ al 8 por ciento en este momento, podrían los comerciantes cobrar a 8 por ciento y esperar a que actualicen los sistemas en una o dos semanas y se resuelve el asunto, pero no es un tema que las empresas quieran asimilar, no es una baja de impuestos, sino crédito fiscal para quien lo quiera tomar”, enfatizó.