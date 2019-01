Ciudad Juárez- Pese a no tener reglas sobre la reducción del IVA al 8 por ciento, algunos comercios y restaurantes comenzaron a aplicar desde ayer la reducción del impuesto, lo que se vio reflejado en la disminución de los precios.La cadena de supermercados Soriana es un ejemplo, que a través de avisos en cajas y entradas informó a sus clientes que ya comenzaba a cobrar el IVA al 8 por ciento y que el reetiquetado de los precios se estaba dando.“Con base en el decreto presidencial de reducción del IVA del 16 al 8 por ciento en la frontera norte vigente a partir del 1 de enero de 2019, le informamos que los precios de los artículos a los que sea aplicable dicho impuesto que se cobren en las cajas podrán diferir y ser más bajos al precio señalado en la etiqueta del anaquel el cual aún muestra el precio con el IVA anterior, lo cual se estará actualizando en los siguientes días”, apuntaban los letreros de esta tienda.De acuerdo con fiscalistas, aún no existen reglas del decreto de estímulos fiscales para la frontera norte en el que se establece la reducción del IVA, sin embargo con que las empresas avisen al SAT que darán cumplimiento es suficiente.Fiscalistas esperan que las reglas se publiquen este próximo 7 de enero. José Luis Reyes Castorena, fiscalista del despacho Key Firm, explicó que en el caso del IVA no se requiere inscribirse a ningún padrón ni esperar autorización del SAT y con un aviso que dé la empresa es suficiente.“Al no haber regla se presentaría escrito libre para avisar y listo, salvo que se emitan las reglas mañana (hoy)”, dijo. Añadió que los comercios todavía pueden facturar al 16 por ciento mientras se hace lo mismo con el PAC.Mientras tanto, los negocios pueden optar por dos cosas, la primera es facturar al 16 por ciento pero cobrar el ocho por ciento al cliente. “Sí para hoy todavía no salen las reglas, el local debe presentar escrito libre al SAT diciendo que desde ayer comenzó a aplicar este beneficio”, dijo. La segunda opción es cobrar 16 por ciento de IVA al cliente y que este solicite la devolución del resto, lo que legalmente es viable en el momentoEn el caso del ISR, dijo que sí es necesaria la inscripción al padrón y deberá hacerse antes del 31 de marzo para que les den la autorización a más tardar en un mes.

